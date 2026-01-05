Agadir–Aït Melloul: l’Oued Souss atteint un niveau inédit depuis sept ans

Ce week-end, la région du Souss – en particulier Agadir Ida-Outanane, Inezgane, Aït Melloul et Taroudant – a été frappée par des précipitations exceptionnellement abondantes. Après des années de sécheresse, les oueds ont retrouvé leur lit naturel et les barrages se sont remplis à vue d’œil, apportant un véritable souffle d’espoir aux habitants et aux agriculteurs.

Sur le terrain, le spectacle est saisissant. Les riverains laissent éclater leur joie en voyant les eaux affluer avec force sous les ponts reliant Tikiwine à Aït Melloul. Par endroits, le niveau de l’oued Souss a dépassé les huit mètres, un niveau inédit depuis sept ans.

Face à cette montée des eaux, les autorités locales et les forces de l’ordre ont rapidement été mobilisées pour prévenir tout risque. Elles assurent la sécurité, régulent la circulation et veillent à maintenir les habitants à l’écart des zones les plus exposées.

Ce regain hydrique est d’autant plus crucial qu’il intervient après des années marquées par le manque de pluie et la raréfaction des eaux souterraines. Il promet de soutenir un secteur agricole qui dépend fortement des précipitations, notamment dans les zones productrices de fruits et légumes destinés aux marchés locaux, régionaux et même internationaux.

Pour les habitants, ces pluies représentent une bouffée d’espoir. «C’est la première fois depuis des années que je vois l’Oued Sous ainsi. On se sent vivants… et nos champs aussi», nous confie Said, un habitant de la région.

Les chiffres confirment l’intensité de cet épisode pluvieux. Selon la direction générale de la météorologie, Imouzzer Ida-Outanan a reçu 120 mm de pluie, Taroudant 88 mm et Agadir 16 mm. La vigilance orange reste d’ailleurs active, avec des précipitations supplémentaires prévues entre 40 et 70 mm ce lundi 5 janvier.

Les autorités appellent d’ailleurs à la prudence dans les jours à venir, alors que la vigilance orange reste en vigueur et que de nouvelles pluies sont attendues. Les habitants sont ainsi invités à suivre les consignes de sécurité, notamment près des cours d’eau, et à rester attentifs aux évolutions météorologiques pour prévenir tout risque.