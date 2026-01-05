Société

Agadir–Aït Melloul: l’Oued Souss atteint un niveau inédit depuis sept ans

L’Oued Souss en crue ce week-end après des pluies exceptionnelles. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 05/01/2026 à 13h08

VidéoAprès de longues années de sécheresse, la région du Souss a renoué ce week-end avec des précipitations d’une rare intensité, notamment à Agadir Ida-Outanane, Inezgane, Aït Melloul et Taroudant. Les oueds ont regagné leur lit naturel, les barrages se sont remplis et l’Oued Souss a atteint des niveaux inégalés depuis sept ans, offrant aux habitants et aux agriculteurs un véritable souffle d’espoir — tout en mobilisant les autorités pour prévenir tout risque lié à la montée des eaux.

Ce week-end, la région du Souss – en particulier Agadir Ida-Outanane, Inezgane, Aït Melloul et Taroudant – a été frappée par des précipitations exceptionnellement abondantes. Après des années de sécheresse, les oueds ont retrouvé leur lit naturel et les barrages se sont remplis à vue d’œil, apportant un véritable souffle d’espoir aux habitants et aux agriculteurs.

Sur le terrain, le spectacle est saisissant. Les riverains laissent éclater leur joie en voyant les eaux affluer avec force sous les ponts reliant Tikiwine à Aït Melloul. Par endroits, le niveau de l’oued Souss a dépassé les huit mètres, un niveau inédit depuis sept ans.

Face à cette montée des eaux, les autorités locales et les forces de l’ordre ont rapidement été mobilisées pour prévenir tout risque. Elles assurent la sécurité, régulent la circulation et veillent à maintenir les habitants à l’écart des zones les plus exposées.

Ce regain hydrique est d’autant plus crucial qu’il intervient après des années marquées par le manque de pluie et la raréfaction des eaux souterraines. Il promet de soutenir un secteur agricole qui dépend fortement des précipitations, notamment dans les zones productrices de fruits et légumes destinés aux marchés locaux, régionaux et même internationaux.

Lire aussi : Agadir se mobilise avant l’arrivée prévue de la tempête Francis

Pour les habitants, ces pluies représentent une bouffée d’espoir. «C’est la première fois depuis des années que je vois l’Oued Sous ainsi. On se sent vivants… et nos champs aussi», nous confie Said, un habitant de la région. 

Les chiffres confirment l’intensité de cet épisode pluvieux. Selon la direction générale de la météorologie, Imouzzer Ida-Outanan a reçu 120 mm de pluie, Taroudant 88 mm et Agadir 16 mm. La vigilance orange reste d’ailleurs active, avec des précipitations supplémentaires prévues entre 40 et 70 mm ce lundi 5 janvier.

Lire aussi : Souss: les pluies récentes ravivent l’espoir d’une bonne campagne agricole

Les autorités appellent d’ailleurs à la prudence dans les jours à venir, alors que la vigilance orange reste en vigueur et que de nouvelles pluies sont attendues. Les habitants sont ainsi invités à suivre les consignes de sécurité, notamment près des cours d’eau, et à rester attentifs aux évolutions météorologiques pour prévenir tout risque.

Par M'hand Oubarka
Le 05/01/2026 à 13h08
#maroc#Agadir#intempéries#crues#agriculture#Souss

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Souss: les pluies récentes ravivent l’espoir d’une bonne campagne agricole

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: une mobilisation exceptionnelle face à des pluies finalement modérées

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir se mobilise avant l’arrivée prévue de la tempête Francis

Articles les plus lus

1
Ferveur
2
Marché mondial du GNL: le Maroc se positionne dans un cycle d’abondance énergétique
3
CAN 2025: l’expertise sécuritaire marocaine suscite l’intérêt du FBI américain
4
Pourquoi Tebboune ne réagit pas à la chute de Nicolas Maduro, son allié intime
5
Ressources en eau: 2.036 millions de m³ captés en quatre mois... mais des écarts régionaux persistants
6
Trois présidents dans un seul pays: l’étrange tragi-comédie algérienne
7
Mondial 2030: Marca à la découverte du futur stade Hassan II, sérieux rival du Santiago Bernabéu
8
Karima Khatim, l’élue «100% Algérie» qui veut gouverner en France
Revues de presse

Voir plus