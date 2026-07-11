Agadir: le chauffeur du refus d’obtempérer viral rapidement interpellé

Une patrouille de police relevant de la Première circonscription est intervenue pour intercepter un véhicule léger dont le conducteur a été surpris en flagrant délit de transport clandestin de passagers.

Les services de la préfecture de police d’Agadir ont réagi avec célérité et sérieux après la diffusion d’une vidéo virale sur les réseaux sociaux. Les investigations menées ont permis l’interpellation rapide d’un conducteur de transport clandestin qui avait mis en péril la vie des fonctionnaires de police et des usagers de la route lors d’un refus d’obtempérer.

Selon les précisions fournies par les autorités de sécurité, l’affaire remonte au mardi 9 juillet dans le district d’Anza à Agadir. Une patrouille de police relevant de la Première circonscription est intervenue pour intercepter un véhicule léger dont le conducteur a été surpris en flagrant délit de transport clandestin de passagers.

Au lieu de se conformer aux sommations réglementaires des agents, le chauffard a délibérément refusé d’obtempérer. Il a poursuivi sa route de manière téméraire et agressive et a forcé le passage au milieu d’un axe routier très fréquenté. Ce comportement irresponsable a exposé à un danger direct et imminent sa propre sécurité, celle des fonctionnaires de police en mission ainsi que celle des autres usagers de la route et des piétons présents sur les lieux.

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Les recherches approfondies et les expertises techniques ont rapidement porté leurs fruits. Les opérations de terrain ont permis de localiser et d’identifier le conducteur en un temps record.

Le suspect a été appréhendé peu de temps après les faits et le véhicule a été immédiatement localisé et immobilisé par les enquêteurs.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision directe du parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin de déterminer toutes les circonstances entourant cette affaire et de retenir l’ensemble des chefs d’inculpation criminels et délictuels qui pèsent contre lui.

Parallèlement aux poursuites pénales, le véhicule léger a été transféré et placé à la fourrière municipale d’Agadir.