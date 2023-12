Agadir: l'agresseur de trois touristes arrêté

Les éléments de la sûreté d’Agadir ont procédé ce jeudi 28 décembre à l’interpellation d’un individu qui avait attaqué trois touristes, deux Britanniques et une Belge d’origine marocaine, à l’arme blanche sur la corniche. C’est une patrouille de la gendarmerie maritime qui l’a arrêté après que l’agresseur s’est jeté à la mer et a tenté de fuir à la nage, rapporte Assabah du week-end (30 et 31 décembre). Arrivé à plusieurs dizaines de mètres du rivage, le suspect a menacé de se suicider avec son sabre.

Le mis en cause a été encerclé par un groupe de jeunes jet-skieurs qui l’ont surveillé jusqu’à l’arrivée d’une frégate de la gendarmerie royale. L’individu, âgé de 33 ans, aurait passé plus d’une heure dans une eau glacée sans montrer le moindre signe de fatigue.

Le quotidien Assabah souligne que l’état de santé des trois victimes n’est pas inquiétant. Elles ont été transportées d’urgence à l’hôpital Hassan II où on leur a prodigué les soins nécessaires. Deux d’entre elles ont été autorisées à quitter l’hôpital.

L’enquête préliminaire a démontré que le suspect a été condamné en 2020 à une peine privative de liberté pour trafic de drogue. Le mis en cause a été placé en garde à vue sur instructions du parquet compétent pour déterminer les véritables motivations de son passage à l’acte.