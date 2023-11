Tétouan: arrestation de l’individu qui a agressé un homme âgé à l’arme blanche

Le vendredi 10 novembre, un torrent d’indignation a submergé les réseaux sociaux suite à la diffusion d’une vidéo où l’on voit un individu maltraiter un homme âgé, installé sur un banc public, l’agressant à l’arme blanche, avant de lui asséner une série de coups au visage.

Les services de police de la sûreté nationale de Larache ont réagi avec célérité et efficacité, parvenant à retrouver et appréhender dans un délai record l’auteur de cet acte odieux. Ce dernier a été en effet arrêté, ce samedi 11 novembre à Larache, alors qu’il se trouvait dans un état d’ivresse avancé.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que le mis en cause, en état d’ébriété, s’était attaqué sans réel motif à la personne âgée, personne sans domicile fixe qui n’avait pas déposé de plainte auprès des services de police. Le suspect a été placé en garde à vue et mis à la disposition du parquet compétent, dans l’attente des conclusions de l’enquête et son passage devant la justice.