Les éléments de la Brigade nationale de police judiciaire ont transféré, ce lundi 30 décembre, la chanteuse Dounia Batma et sa sœur Ibtissam devant le procureur du roi à Marrakech. Voici ce dont elles sont accusées.

Les chefs d'accusation auxquels doivent faire face les soeurs Batma sont les suivants: "diffamation" et "chantage". C’est à ce titre que la chanteuse Dounia Batma, et sa sœur Ibtissam, ont été renvoyée par la Brigade nationale de police judiciaire devant le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Marrakech.

Les deux sœurs ont été présentées devant le parquet général en état de liberté, en attendant la décision que prendra le procureur du Roi.

Dounia Batma avait été convoquée par la BNPJ jeudi dernier à Casablanca, juste après son arrivée à l’aéroport Mohammed V en provenance du Bahreïn. Elle avait été entendue pendant plusieurs heures avant d’être libérée. Son téléphone portable avait cependant été réquisitionné et son passeport saisi. Dounia Batma s'est vue notifier une interdiction de quitter le territoire.

Sa sœur Ibtissam avait auparavant été arrêtée dans le cadre de cette même scabreuse affaire dite "Hamza mon bb", du nom de deux compte sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat qui avaient pour but de détruire, par des révélations photos ou vidéos à l'appui, les carrières et vies de nombre de stars, en particulier celles qui étaient en conflit avec Dounia Batma.