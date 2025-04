Affaire Bennis-Alj-Slaoui: tous les suspects relâchés en attendant leur procès

Kamil Bennis, M’hammed Alj, Saâd Slaoui et Ahmed Daghbour ont retrouvé la liberté ce vendredi 4 avril. Les quatre suspects étaient en détention provisoire depuis novembre 2024, poursuivis pour viol, coups et blessures à l’encontre d’une ressortissante française, Félix Sixtine et son compagnon, Mohamed Amine Naguib.

Le juge d’instruction a décidé d’accorder la mise en liberté provisoire aux quatre suspects en attendant leur procès. Selon nos informations, le parquet n’a pas interjeté appel de cette décision.

Lire aussi : Exclusivité Le360. La présumée victime de viol dans l’affaire Bennis-Alj-Slaoui raconte pour la première fois sa version de l’histoire

L’affaire a connu un nouveau rebondissement le 7 mars dernier, le jour où la jeune femme a annoncé se désister de sa plainte pour viol à l’encontre de Kamil Bennis, affirmant qu’elle ne gardait pas de souvenir d’une partie de la soirée organisée chez le mis en cause, et que ce qu’elle avait initialement relaté ne correspondait pas à la réalité.

Le 28 mars s’est tenue une confrontation entre Félix Sixtine et les accusés devant le juge d’instruction.

Quant à Mohamed Amine Naguib, qui avait également retiré sa plainte mais maintenu son témoignage contre les quatre suspects, il purge actuellement une peine de quatre mois pour «outrage à un avocat pendant et en raison de l’exercice de ses fonctions».