À Marrakech, décès mystérieux de deux touristes français dans un hôtel du quartier de l’Hivernage

(Photographie d'illustration.)

Un incident tragique survenu en fin de matinée, ce lundi 28 novembre 2022, dans un établissement hôtelier à Marrakech a causé la mort de deux enfants, des frères, et l'hospitalisation de leur père et d'un proche de la famille. Une enquête préliminaire a été diligentée pour déterminer les causes des décès.

Le décès de deux touristes français survenu ce lundi 28 novembre 2022, dans un hôtel classé du quartier de l'Hivernage, suscite l'émoi dans le microcosme du tourisme à Marrakech. Il s'agit de deux enfants. Leur père et un proche de la famille sont, quant à eux, actuellement hospitalisés à la clinique internationale de Marrakech. Une enquête est actuellement menée pour déterminer les circonstances de ces morts tragiques. A l'heure où nous mettons en ligne, les jeunes ressortissants français décédés, avaient déjà été transportés à la morgue pour procéder à une autopsie. Intoxication, empoisonnement…? L'information est diffusée au compte-gouttes pour ne pas nuire à l'enquête et aucune hypothèse n'est écartée pour l'instant.



Par Ayoub Ibnoulfassih