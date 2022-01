© Copyright : DR

La Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Cadi Ayyad (FSJES-UCA) a annoncé aux étudiants en licence professionnelle et en master que les cours seront assurés à distance, jusqu’au 15 janvier 2022. Une décision qui intervient à la suite de la découverte de plusieurs cas positifs au Covid-19.

«Le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech annonce que conformément à la décision du Comité pédagogique, et suite à la découverte de plusieurs cas positifs au Covid-19 parmi les étudiants en licence professionnelle et en master, tous les cours qui restent jusqu’au 15 janvier seront assurés à distance», indique-t-on dans un avis de l’administration, publié sur le site de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Cadi Ayyad.

Pour le moment, cette décision ne concerne que les étudiants qui poursuivent leurs études en licence professionnelle et en master. Aucune décision similaire n’a été prise pour les étudiants en licence fondamentale.

A titre de rappel, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation avait adressé une note, le 23 décembre 2021, aux présidents des universités et des écoles supérieures, dans laquelle ceux-ci étaient appelés à décider des modes d'enseignement qui seront adoptés «en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique» et «en coordination avec les autorités publiques compétentes».