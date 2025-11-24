Société

À Figuig, des dattes d’exception menacées par le manque de main-d’œuvre

Les dattes des oasis de Figuig. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 24/11/2025 à 13h31

VidéoAlors que les dattes de Figuig ont atteint cette année une qualité jamais égalée, les avis divergent sur les volumes récoltés. Certains producteurs déplorent une baisse allant jusqu’à 40%, tandis que les autorités agricoles évoquent plus de 13.000 tonnes. Un constat fait pourtant l’unanimité: le potentiel de la palmeraie est fragilisé par l’absence d’entretien et la pénurie de main-d’œuvre, faisant planer le spectre de la disparition sur l’une des plus anciennes oasis du Royaume.

La campagne dattière dans les oasis de Figuig a été marquée cette année par un contraste saisissant: une qualité exceptionnelle des fruits, unanimement saluée, mais des estimations divergentes quant aux quantités produites.

Pour Mohamed Nasiri, agriculteur à Figuig, l’évaluation d’une récolte repose autant sur la quantité que sur la qualité. «Malgré la baisse enregistrée en volume, la qualité a été remarquable grâce aux précipitations de septembre 2024, qui ont nettoyé les palmiers et amélioré le rendement», explique-t-il. Il précise que les dégâts causés par ces pluies sont restés limités et circonscrits à certaines parcelles.

Même constat chez Zakaria Safouane, exploitant agricole qui gère les terres familiales depuis plusieurs années. Il estime la baisse de production à environ 40% par rapport à l’année précédente, un recul «naturel dans le cycle de production des dattes, qui varie d’une saison à l’autre». Il détaille les variétés cultivées: «Assiane, destinée à la consommation quotidienne et surtout Aziza, une variété haut de gamme vendue entre 150 et 170 dirhams le kilo. C’est l’une des meilleures, mais elle reste très sensible aux températures élevées et difficile à cultiver.»

Contrairement à d’autres agriculteurs, Safouane écarte la sécheresse comme facteur de baisse de rendement. Il souligne que les ressources hydriques sont suffisantes grâce au remplissage des deux principaux barrages de la région, Rquiza et Sfissef, qui permettent aux exploitants de s’approvisionner en eau selon leurs besoins. «Le vrai problème, c’est l’abandon et le manque de main-d’œuvre. Beaucoup de vergers sont aujourd’hui menacés d’extinction faute de personnes pour les entretenir ou y travailler. Cela met en danger la durabilité de l’oasis et l’avenir de la production dattière.»

De son côté, Saleh Serghini, directeur provincial de l’agriculture à Figuig, annonce une production dépassant 13.000 tonnes, qualifiée de «significative et capable de soutenir les revenus des agriculteurs». Il fait état d’une saison abondante et d’un niveau de qualité élevé, permettant aux coopératives locales et aux producteurs d’assurer une présence remarquée au Salon international des dattes à Erfoud.

Lire aussi : Province de Figuig: les précipitations record remplissent les barrages et ravivent les oasis

Selon lui, les plateformes d’exposition du festival ont favorisé un échange fructueux entre producteurs, tant au niveau du partage des expériences que des opportunités de commercialisation. Plusieurs variétés se sont distinguées, notamment Aziza, Assiane et Boufeggous, un signe de l’amélioration du rendement et de la hausse des revenus des professionnels du secteur.

En définitive, si les chiffres de production diffèrent entre les exploitants et les responsables agricoles, tous s’accordent sur un point: la qualité des dattes de Figuig a atteint cette année un niveau exceptionnel. Reste à répondre à l’urgence: renforcer l’entretien des palmeraies et lutter contre la pénurie de main-d’œuvre, afin de préserver ce patrimoine agricole unique et maintenir la place de Figuig comme l’une des références nationales en matière de dattes.

#Dattes#palmeraie#Figuig#Maroc

SIDATTES 2025: la 14ème édition du salon a attiré plus de 94.000 visiteurs à Erfoud

Boufeggous et Mejhoul volent la vedette au Sidattes

Sidattes 2025: une abondance de dattes… mais moins d'acheteurs cette année

Erfoud, capitale des dattes, ouvre ses portes pour le 14ᵉ Sidattes

