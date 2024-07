À cause d’une cheffe de cabine en colère, un vol Casablanca-Montréal d’Air Canada cloué au sol, le voyage annulé

Air Canada se serait bien passé du véritable scandale qui a entaché son image par la faute d’une hôtesse de l’air visiblement dans l’incapacité de se maîtriser. Mais ainsi en est allé du vol AC 73 au départ de Casablanca et à destination de Montréal. Alors que le vol était prévu de partir vendredi de Casablanca à 8h50, il a tout bonnement était annulé. Une cheffe de cabine visiblement excédée a provoqué non seulement le maintien au sol de l’appareil, transportant 296 passagers, mais la suppression pure et simple du voyage.

D’après des témoins oculaires cités par le quotidien canadien La Presse, tout a commencé quand, avant même que l’appareil ne décolle, des passagers se sont vu privés de couvertures, un service de mise dans tous les voyages long courrier. D’autant que le billet coûtait quelque 11.000 dirhams (1.500 dollars canadiens). La cheffe de cabine en question leur a répondu qu’il n’y en avait pas assez pour tout le monde. Les passagers en question, assis sur leurs chaises, ont protesté. Et c’est là où la membre du PNC (personnel naviguant commercial) a commencé à hausser le ton, menaçant de débarquer les passagers en colère et sommant tous les autres d’arrêter de filmer la scène. Les images se passent de tout commentaire.

La tension montant, la cheffe de cabine a ordonné le retour au quai de l’avion encore au sol pour faire débarquer les passagers en question. «Une fois à quai, les autorités locales auraient pénétré dans l’avion, où l’employée d’Air Canada leur aurait pointé six passagers, alors qu’initialement, quatre étaient concernés», lit-on. Une nouvelle protestation a suivi. Au bout de plusieurs heures d’attente, les passagers ont finalement été informés que leur vol était annulé. Entretemps, «plusieurs personnes auraient souffert de malaises à bord de l’avion à force d’attendre. D’autres auraient eu de la difficulté à respirer, le tout alors que retentissaient les pleurs des enfants qui commençaient à s’impatienter», écrit La Presse. Les passagers ont par la suite été dispersés sur plusieurs hôtels de la capitale économique, en attendant le vol du lendemain samedi.

Même là, le vol de samedi, qui devait décoller à la même heure que le vol initial, a été reporté à 14h, «en raison de l’arrivée tardive des nouveaux membres de l’équipage de cabine qui y sont affectés».

Air Canada a confirmé un «incident exceptionnel qui ne reflète pas nos valeurs d’hospitalité» et a présenté ses excuses. «Nous prenons cet incident très au sérieux. Il est en cours d’examen et nous lui donnerons les suites qui s’imposent», lit-on dans un courrier de l’entreprise. La compagnie aérienne a annoncé indemniser les passagers victimes de l’incident à hauteur de 1.000 dollars canadiens. Un bonus de 500 dollars supplémentaire est offert pour leur prochain vol avec Air Canada.