Transport aérien: vers la reprise des vols entre le Maroc et la Libye

Suspendus depuis le 16 février 2015 pour des raisons de sécurité, les vols entre le Maroc et la Libye pourraient bientôt reprendre. D’après le média libyen Libya Herald, qui cite l’Autorité aéroportuaire libyenne (LAA), une délégation de Royal Air Maroc (RAM) a effectué, le 14 février, une visite à l’aéroport international de Mitiga, près de Tripoli, pour évaluer les conditions de sécurité et les mesures opérationnelles. Il s’agissait de s’assurer de leur conformité avec les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Selon la même source, la délégation marocaine a rencontré le directeur de l’aéroport libyen, le chef du département de la sécurité aéroportuaire, relevant du département de la conformité des normes de la LAA, les directeurs des bureaux et départements concernés, ainsi que certains responsables sécuritaires de l’aéroport.

La Libye souhaite une reprise des vols avec le Royaume

Cette visite des responsable de RAM en Libye a eu lieu une semaine après la rencontre entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, et son homologue libyen, Salem Al Shahoubi, le 6 février à Rabat. «Le responsable libyen a exprimé la volonté de son pays de rouvrir la connectivité aérienne entre les deux pays, en vue d’encourager et de renforcer les échanges économiques entre le Maroc et la Libye, et de contribuer au développement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines», avait indiqué le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.

Rappelons aussi que le 29 mai 2023, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), Nasser Bourita, avait annoncé la réouverture des consulats du Maroc à Tripoli et Benghazi, lors d’une séance des questions orales à la Chambre des représentants.

La reprise de la connectivité aérienne entre le Maroc et la Libye sera bien accueillie par la communauté marocaine établie dans ce pays, dont le nombre s’élève à 100.000, selon le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).