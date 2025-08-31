Vers un retour au pays des Daechiens marocains détenus en Irak

Une source au sein de la Coordination nationale des familles des Daechiens marocains détenus en Syrie et en Irak a fait état de l’établissement d’une liste préliminaire de détenus marocains incarcérés dans la prison irakienne de Nassiria, prête à être transférée aux autorités marocaines. Cette initiative, qualifiée d’étape charnière, est porteuse d’espoir pour mettre un terme à de longues années de souffrances tant humaines que juridiques, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du lundi 1er septembre. Parmi les noms figurant sur cette liste, se trouvent ceux de plusieurs détenus connus, tels que Laila Kasmi (Tanger), Ibtissam Haouzi (Beni Mellal), Youness Manouni (Fès), Abdessalem Bekkali (Tanger), Mohamed Ighlouchen (Tanger), auxquels s’ajoutent Ahmed Boukadi, Abdellatif Tbili, Issam Adnan et Bouazzaoui Taibi, originaires de diverses villes du royaume.

Ce développement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord de partenariat scellé à Bagdad entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue irakien, Khalid Chouani. Cet accord prévoit non seulement l’extradition réciproque de personnes condamnées, mais aussi un protocole d’entente relatif aux peines alternatives. Les négociations, engagées dès 2023, témoignent d’une volonté politique commune de régler ce dossier épineux dans le respect absolu de la dignité et des droits juridiques des détenus. Le ministre de la Justice a salué cette démarche, affirmant qu’elle «consacre la solidité des liens fraternels et historiques unissant le Maroc à l’Irak, ainsi que la vision constante du Royaume quant à la préservation des droits de ses ressortissants, où qu’ils se trouvent».

Son homologue irakien a pour sa part souligné que «l’application de cet accord s’inscrivait en parfaite harmonie avec les engagements internationaux de l’Irak en matière de droits de l’Homme et permettrait aux détenus de retrouver le giron familial», relaie Al Ahdath Al Maghribia. Pour les observateurs, ces avancées devraient apporter un apaisement bienvenu aux familles après des années d’attente angoissée et de séparation, tout en dessinant de nouvelles perspectives pour renforcer la coopération judiciaire et sécuritaire entre Rabat et Bagdad . Un cadre appelé, peut-être, à s’élargir à d’autres dossiers régionaux similaires. Dans l’attente de la concrétisation opérationnelle de ces annonces, les familles des détenus nourrissent l’espoir que les promesses diplomatiques se muent rapidement en actes tangibles, sonnant enfin le glas de longues années d’incertitude.