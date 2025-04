Vaste projet de numérisation des registres de l’état civil

Le ministère de l’Intérieur lance un projet national stratégique visant à numériser les registres de l’état civil dans les différentes préfectures et provinces du Royaume. Ce projet, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 22 avril, s’inscrit dans une vision globale qui cherche à rapprocher l’administration des citoyens et à simplifier l’accès aux documents administratifs essentiels.

Pour mettre en œuvre ce chantier, la Direction générale des collectivités territoriales a annoncé le lancement d’un appel d’offres international le 29 mai 2025, pour réaliser ce vaste projet numérique, qui consiste à numériser plus de 38 millions de registres répartis sur 1.821 bureaux d’état civil. Ces registres remontent à 1915, date de l’entrée en vigueur de ce système au Maroc.

Un budget de plus de 194 millions de dirhams a été alloué à ce projet, réparti en cinq grands lots géographiques, en fonction du volume des registres et du nombre de bureaux par région, précise le quotidien. Le projet se divise en deux grandes phases. La première cible 27 millions de registres papier anciens qui n’ont pas encore été numérisés. Cette phase comprend la numérisation, la saisie manuelle et une vérification minutieuse. La seconde phase concerne plus de 11 millions de registres déjà numérisés, qui feront l’objet d’un audit, d’un indexage et d’un renforcement de la sécurité.

Pour assurer la qualité de l’exécution, un système d’information spécifique au projet sera mis en place, accompagné d’un guide de procédures unifié.

Les entreprises seront tenues de respecter les normes de cybersécurité, de préserver l’intégrité des documents originaux, et d’appliquer une méthodologie progressive par lots selon le rythme d’avancement du projet.

«La priorité dans la numérisation sera accordée aux registres des naissances postérieures à 1950 et aux registres des décès postérieurs à 2003, en raison de leur importance administrative et de la forte demande», écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Ce projet vise à établir une base de données centrale et sécurisée reliant tous les bureaux d’état civil à un système d’information unifié et performant. Celui-ci permettra l’échange de données avec les autres institutions publiques en temps réel, contribuant ainsi à l’accélération des procédures, à l’amélioration de la qualité des services, et au renforcement de la transformation numérique de l’administration marocaine.

«Ce programme comprend plusieurs axes, dont la numérisation des actes d’état civil pour établir une base de données électronique, mettre en place un système d’information pour gérer les services d’état civil et fournir des services de nouvelle génération, ainsi que la connexion électronique des différents bureaux, avec une protection des données via un réseau de communication sécurisé», écrit-on encore.

Dans le cadre de ce projet, un portail électronique de l’état civil a été mis en place, offrant plusieurs services à distance aux citoyens, tels que la demande d’extraits d’actes de naissance, les déclarations de naissance, les demandes de livret de famille, ainsi que des services liés au mariage, au divorce et au décès.