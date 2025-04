Union interparlementaire: élection du marocain Kamal Ait Mik à la Commission des droits de l’Homme

Lors de l'élection du conseiller parlementaire Kamal Ait Mik (RNI) (tenant la pancarte Morocco au premier rang) au Bureau de la Commission de la démocratie et des droits de l’Homme de l’Union interparlementaire (UIP), à l'occasion de la 150ème Assemblée tenue à Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, du 5 au 9 avril.

Kamal Ait Mik a été élu à l’unanimité au sein du Bureau de cette importante commission, représentant le groupe géopolitique arabe, en reconnaissance de sa contribution positive au sein des différentes structures et instances de l’Union, indique une source officielle.

Membre de la Chambre des conseillers et issu du Rassemblement national des indépendants (RNI), Kamal Ait Mik s’est particulièrement distingué en portant des initiatives relatives aux droits humains. Ses propositions couvrent notamment le droit à la participation politique des jeunes et des femmes, la lutte contre le terrorisme, la protection des droits des migrants, ainsi que la lutte contre l’exploitation des enfants et leur enrôlement militaire dans les conflits armés.

Ces initiatives lui avaient déjà valu d’être élu, en 2023 à Bahreïn, membre du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP pour le groupe arabe.

Lors de cette 150ème Assemblée générale à Tachkent, Kamal Ait Mik a également été désigné rapporteur du Forum des jeunes parlementaires. À ce titre, il sera chargé de rédiger un rapport relatif au projet de résolution qui sera présenté lors de la prochaine réunion de l’UIP, prévue à Genève (Suisse) en octobre prochain.

Fondée en 1889, l’UIP constitue l’organisation internationale des parlements des 181 pays membres des Nations unies.