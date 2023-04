Une séance parlementaire qui tourne au procès pour le ministre Abdeljalil

Le passage du ministre du Transport au Parlement, le 18 avril, s’est transformé en un véritable procès contre ce dernier. Mohammed Abdeljalil a été accusé d’avoir échoué dans la mise en œuvre de la politique de réforme dans le département qu’il gère et qu’il a été, jusque-là, incapable de le libérer de la rente qui le ronge, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 20 avril.

D’après les parlementaires membres de la commission des Infrastructures, de l’énergie et des mines à la première Chambre, le département du transport travaille à l’encontre des principes de la Constitution et en dehors de la loi. Tout en appelant à dépasser les nombreux dysfonctionnements qui entachent la gestion de ce département, les députés n’ont pas hésité à relever le rôle central du transport et de la logistique dans l’économie nationale.

Cependant, comme l’a souligné le président de la commission, Mohamed Mellal (USFP), la gestion du secteur ne respecte pas de nombreuses dispositions constitutionnelles, comme l’égalité des chances entre les citoyens et le respect de la dignité de ces derniers. Et ce, qu’il s’agisse du transport des voyageurs ou de marchandises.

La gestion de ce secteur, est-il indiqué, doit rompre définitivement avec certaines pratiques qui relèvent d’un autre âge, comme la rente sous ses différentes formes. Celle-ci doit faire place à une concurrence loyale, en toute transparence et dans le respect des règles du marché entre tous les acteurs. Le secteur doit également rompre avec une anarchie largement répandue et handicapante. Plus de 60% des activités du secteur évoluent dans l’informel, précise le député socialiste, cité par le quotidien.

De son côté, poursuit Al Akhbar, le ministre a mis en avant le rôle important du secteur du transport et de la logistique dans le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et dans l’approvisionnement de l’ensemble du territoire national de biens et marchandises. Cela, en plus de son rôle vital dans la mobilité des citoyens, et en particulier le désenclavement des zones rurales et montagneuses.

Le ministre a également indiqué, qu’en dépit des réformes et des initiatives mises en place et le développement remarquable des infrastructures au cours des vingt dernières années, le secteur ne répond toujours pas, en termes de performance, aux aspirations fixées par le Royaume. Selon lui, pour trouver les solutions appropriées aux problèmes structurels que rencontre ce secteur, le ministère a élaboré une vision portant sur le renforcement de son rôle en tant que véritable levier de développement du Royaume. Cette vision consiste à développer un transport intégré et durable et une logistique compétitive pour accompagner la croissance économique et contribuer à l’amélioration du niveau de vie des citoyens.