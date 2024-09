Un budget de 2,5 milliards de dirhams: le Maroc lance le programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations

En application des hautes instructions royales, le gouvernement a lancé un programme de réhabilitation des zones sinistrées par les inondations au Royaume, en raison des précipitations importantes et exceptionnelles qui ont occasionné des pertes humaines et des dégâts matériels dans les provinces d’Errachidia, Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Zagora, Figuig, Jerada, Taroudant, Tata, Tiznit, Guelmim, Assa Zag.

Le budget prévisionnel global alloué à la mise en œuvre de ce programme est d’environ 2,5 milliards de dirhams.

«A cet égard, et conformément aux Hautes Directives de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, le gouvernement a mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour répondre de manière rapide et efficace aux besoins de la population sinistrée, et mis à contribution les différents départements ministériels concernés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce programme ambitieux», indique un communiqué de la Primature.

Ainsi, un soutien et un accompagnement seront mis en place pour la reconstruction et la réhabilitation des édifices et habitations sinistrés, ainsi que la réhabilitation de l’infrastructure routière et des réseaux de télécommunications, de distribution d’électricité et d’eau potable, et des réseaux d’assainissement.

«Le programme vise également à soutenir les activités agricoles dans les zones sinistrées, notamment à travers la réfection des ouvrages de petite et moyenne hydraulique et le soutien aux éleveurs qui ont perdu leurs troupeaux du fait des inondations, afin de permettre une reconstitution du cheptel dans ces régions», lit-on.