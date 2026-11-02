Sahara. Suivez en direct la séance commune du Parlement consacrée aux derniers développements du dossier

Ahmed Touizi, président de la Chambre des représentants, et Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers.

Le Parlement marocain se réunit ce lundi en séance commune des deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, pour examiner les derniers développements de la question du Sahara. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par les évolutions récentes au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, à la suite de sa réunion du 30 octobre consacrée au dossier.

16:30: Sahara marocain: le Parlement pointe la responsabilité d’Alger et appelle à la libération des séquestrés de Tindouf

Le siège du Parlement à Rabat.

Lors de la séance conjointe extraordinaire des deux chambres du Parlement de ce lundi, de nombreux chefs de groupes politiques sont montés au créneau pour dénoncer le rôle direct du régime algérien dans la pérennisation du conflit du Sahara. Entre dénonciation des manœuvres diplomatiques d’Alger et appel solennel à la libération des séquestrés de Tindouf, les représentants de la Nation ont acté le tournant décisif amorcé par la diplomatie royale suite à la fin du mandat de la MINURSO, actée au Conseil de sécurité des Nations unies lors de sa réunion 30 octobre 2026.

Lire l’article

14:50 - L’UMT appelle à renforcer la diplomatie parallèle et parlementaire

Prenant la parole au nom du groupe de l’Union marocaine du travail (UMT) à la Chambre des conseillers, Noureddine Soulaik a salué le contenu du communiqué du Cabinet royal du 30 octobre, estimant que les développements récents consacrent les constantes nationales et la souveraineté du Maroc sur son territoire.

Le représentant de l’UMT a mis en avant les avancées diplomatiques enregistrées par le Maroc et le soutien croissant dont bénéficie l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine. Des acquis qu’il a attribués à la vision stratégique du roi Mohammed VI et à une diplomatie fondée sur la fermeté et le réalisme.

Noureddine Soulaik a appelé à maintenir la mobilisation afin d’élargir le cercle des capitales soutenant l’initiative marocaine. Il a notamment plaidé pour une activation de la diplomatie parallèle et parlementaire, afin de faire du Parlement une plateforme de plaidoyer auprès des institutions et des unions internationales. Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre du modèle de développement des provinces du Sud.

14:45 - Nabila Jalal (Alliance de la Gauche): nul n’a le droit d’imposer un référendum au peuple marocain sur sa propre terre

Nabila Jalal, au nom de l’Alliance de la Gauche, a affirmé avec force que nul n’a le droit d’imposer un référendum au peuple marocain sur sa propre terre. Pour elle, les récentes résolutions illustrent à la fois le large consensus international en faveur de l’option d’autonomie sous souveraineté marocaine et l’entêtement persistant de l’autre partie à bloquer toute issue constructive. Tout en pointant les limites du système international face à la gestion des crises, qui démontrent qu’on ne peut compter durablement sur des alliances sujettes aux fluctuations des intérêts étrangers, elle insiste sur une priorité absolue : la nécessité de renforcer le front intérieur à travers l’approfondissement de la démocratie, le progrès et la justice sociale.

14:30 - La CGEM met en avant les investissements dans les provinces du Sud et leur contribution au développement

Neila Tazi, membre du groupe de la CGEM à la Chambre des conseillers.

Intervenant au nom du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) à la Chambre des conseillers, Neila Tazi a salué le communiqué du Cabinet royal du 30 octobre 2026, estimant que la non-prorogation du mandat de la Minurso constitue une évolution majeure dans le traitement de la question du Sahara. Elle a réaffirmé l’engagement du Maroc en faveur du cessez-le-feu et son ouverture aux initiatives sérieuses de règlement du différend.

La conseillère a surtout mis l’accent sur la dimension économique de la souveraineté marocaine dans les provinces du Sud. Elle a rappelé le lancement, en 2015, du nouveau modèle de développement de ces régions, doté initialement de 77 milliards de dirhams, avant d’évoquer la mobilisation de 150 milliards de dirhams de fonds publics. Parmi les projets structurants cités figurent la voie express Tiznit-Dakhla, le port Dakhla Atlantique, le gazoduc Atlantique et l’initiative royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

Neila Tazi a également avancé que les provinces du Sud ont enregistré une croissance moyenne de 8,5% entre 2014 et 2024, contre 4,9% à l’échelle nationale. Des chiffres qu’elle a mobilisés pour souligner la contribution des entreprises à la dynamique d’investissement, à la création d’emplois et au développement économique de ces territoires.

14:10 - L’UGTM appelle à préserver les acquis diplomatiques et à défendre les droits des populations de Tindouf

Prenant la parole au nom du groupe de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) à la Chambre des conseillers, Hanae Belkheir a salué le contenu du communiqué du Cabinet royal publié à la suite de la réunion du Conseil de sécurité du 30 octobre 2026. Elle y voit une nouvelle étape dans le traitement de la question du Sahara, estimant que le Maroc est passé de la phase de gestion du dossier à celle de la concrétisation de changements majeurs.

La conseillère a notamment appelé à préserver les acquis diplomatiques du Royaume et à poursuivre la mobilisation internationale autour de l’initiative d’autonomie. Elle a également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité et réaffirmé son soutien aux représentants des provinces du Sud, qu’elle considère comme les véritables représentants des populations sahraouies.

Hanae Belkheir a par ailleurs insisté sur la nécessité de veiller au respect des droits des réfugiés et des détenus dans les camps de Tindouf, plaidant pour qu’ils puissent notamment exercer leur droit au retour dans leur pays.

14:15: Hassan Derham: l’Algérie et le Polisario doivent se raviser

(DR)

Également enfant du Sahara marocain, Hassan Derham a porté la voix du Parti du progrès et du socialisme lors de cette séance. Pour lui, la non-reconduction de la MINURSO signe l’échec du Conseil de sécurité dans le règlement de la question du Sahara. «Cela étant, ils étaient 11 pays membres à soutenir le projet de résolution auquel la Russie a opposé son véto, la preuve de la justesse de notre cause et de l’appui international dont jouit le Royaume», a-t-il noté.

Selon lui, le communiqué du Cabinet royal ayant suivi le vote au Conseil de sécurité, vendredi 30 octobre dernier, est la nouvelle référence. Il constitue une rupture avec le statu quo que certains ont voulu imposer dans le traitement du dossier. «Une page se tourne avec la fin du processus politique onusien, une nouvelle s’ouvre», a-t-il tranché. La marche du Maroc, elle, se poursuit. «Et c’est à l’Algérie, et au Polisario, de se raviser. Cet échec de la non-reconduction de la MINURSO est d’abord le leur».

14:05 - Pour l’USFP, «la non-prorogation du mandat de la Minurso marque un changement majeur»

Prenant la parole au nom du groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), son président, Hassan Lachgar, a réaffirmé l’engagement de son parti en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant que la question du Sahara constitue une cause nationale qui ne saurait faire l’objet de marchandages ou de considérations circonstancielles.

Le responsable socialiste a également mis en avant les transformations économiques et sociales des provinces du Sud, citant les investissements dans les infrastructures, les services publics et le renforcement de la représentation politique dans des villes comme Laâyoune, Dakhla, Smara et Boujdour. Il a estimé que ces réalisations témoignent de la place centrale qu’occupent ces territoires dans la stratégie nationale de développement du Maroc.

Évoquant les derniers développements aux Nations unies, Hassan Lachgar a considéré que la non-prorogation du mandat de la Minurso dépassait le cadre d’une simple décision procédurale. Il y voit «le début d’un changement majeur» dans la gestion du dossier du Sahara, estimant que les conditions ayant présidé à la création de cette mission sont désormais arrivées à leur terme.

14:00 - Driss El Azami El Idrissi: la non-reconduction de la MINURSO, «un exploit et une victoire»

🇲🇦🇩🇿 Driss El Azami El Idrissi (PJD) :



« Le Maroc poursuit sa quête constante de dépasser les différends avec l’Algérie sœur, malgré le tort qu’il subit et l’opposition acharnée de celle-ci à son droit légitime et inaliénable sur le Sahara marocain. » pic.twitter.com/gy7EcwyjFK — Le360 (@Le360fr) November 2, 2026

Président du groupe du Parti de la justice et du développement (PJD) à la Chambre des représentants, Driss El Azami El Idrissi a qualifié les derniers développements de la question du Sahara, marqués par la non-reconduction de la MINURSO suite au veto russe au Conseil de sécurité, d’«exploit» et de «victoire» de la légitimité du Maroc sur ses provinces du Sud. «Nous nous tenons derrière notre Roi», a-t-il affirmé.

Driss El Azami El Idrissi a formulé le vœu que les populations séquestrées à Tindouf puissent un jour regagner leur mère patrie et que cesse le déchirement de bien des familles. Il a également rappelé toute la sagesse du Maroc et de son Roi dans la gestion de ce dossier, notamment s’agissant de l’attitude de l’Algérie, tout en soulignant la politique de la main tendue du Souverain envers le pays voisin.

«Quoi qu’il arrive, le Maroc est dans son Sahara, et le Sahara est dans son Maroc, jusqu’à ce qu’Allah hérite de la terre et de ceux qui s’y trouvent», a conclu le président du groupe PJD.

13:40 - Le parti de l’Istiqlal voit dans les derniers développements un tournant pour la souveraineté nationale

Prenant la parole au nom du groupe istiqlalien lors de la séance commune des deux chambres du Parlement, son président, Rahhal Mekkaoui, a salué le communiqué du Cabinet royal faisant suite à la réunion du Conseil de sécurité, qu’il a présenté comme un tournant dans le traitement de la question du Sahara et dans la consécration de la souveraineté territoriale du Royaume.

Le responsable istiqlalien a estimé que les derniers développements marquaient une rupture avec des décennies de stagnation dans le règlement du conflit. Il a notamment évoqué la non-reconduction de la mission onusienne et l’abandon de la perspective référendaire, considérant que cette évolution s’inscrit dans la volonté de préserver la paix et le cessez-le-feu et de parvenir à une solution définitive.

Rahhal Mekkaoui a également appelé à poursuivre et à renforcer l’action diplomatique internationale sous le leadership du roi Mohammed VI, afin d’élargir le soutien dont bénéficie la position marocaine. Il a avancé que près des deux tiers des États membres de l’ONU, parmi lesquels des membres du Conseil de sécurité, soutiennent désormais le Maroc.

13:30 - Le PAM plaide pour tourner la page de la gestion du dossier au Conseil de sécurité

Intervenant au nom du Parti authenticité et modernité (PAM) lors de la séance commune des deux chambres du Parlement, le député Mohamed Sabbari a salué les derniers développements de la question du Sahara, qu’il a qualifiés d’étape cruciale dans le processus de règlement de ce dossier.

Le parlementaire a notamment mis en avant la non-reconduction de la mission de la Minurso, après 31 années de présence dans les provinces du Sud. Au nom de son parti, il a exprimé son soutien au communiqué du Cabinet royal et aux perspectives qu’il ouvre en vue d’une clôture définitive du dossier du Sahara marocain.

Mohamed Sabbari a également défendu la nécessité de dépasser la gestion de cette question au sein du Conseil de sécurité et de mettre fin aux réunions internationales qui lui sont consacrées, tout en tenant compte des rapports du secrétaire général des Nations unies. Il a enfin réaffirmé l’attachement du Maroc au cessez-le-feu ainsi qu’à la poursuite des efforts en faveur de la paix et du bien-être des populations.

13:16 - Après la MINURSO: les trois axes prioritaires du Parlement, selon Mohamed Ould Errachid

Enfant des provinces du Sud, le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a donné le ton quant à la marche à suivre pour le Parlement marocain après la fin de la MINURSO. Dans son discours inaugural de la séance parlementaire dédiée à la cause nationale, ce lundi 2 novembre 2026, il a souligné trois axes d’intervention sur lesquels députés et conseillers devront se mobiliser : le renforcement des actions entrant dans le cadre de la diplomatie parlementaire en multipliant les contacts à l’international, l’activation de la préparation législative (readiness) pour évoluer en fonction des développements présents et à venir et la poursuite de la mobilisation nationale en vue des prochains défis.

🇲🇦💬 « Toute une génération a grandi sous des tentes dites temporaires de Tindouf… et aucune autre génération ne devrait grandir sous ces mêmes tentes.



Le retour à la patrie n’est une défaite pour personne, mais le retour vers une demeure aux portes toujours ouvertes. »



—… pic.twitter.com/Zp5vShF9Qd — Le360 (@Le360fr) November 2, 2026

13:15 - Sahara marocain: Ahmed Touizi appelle à traduire le consensus national en acquis institutionnels durables

Dans son allocution d’ouverture de la séance commune des deux chambres du Parlement consacrée à la question du Sahara, le président de la Chambre des représentants, Ahmed Touizi, a souligné que les avancées enregistrées par le Maroc sur ce dossier ne relevaient pas d’une conjoncture passagère, mais étaient le fruit d’une «vision royale clairvoyante» et d’une diplomatie fondée sur la fermeté et la clarté.

Il a notamment mis en avant le soutien international croissant à la position marocaine et la reconnaissance de l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine comme «une base réaliste et crédible» pour le règlement de ce différend régional.

Pour Ahmed Touizi, la responsabilité du Parlement ne consiste pas uniquement à saluer les acquis réalisés, mais également à contribuer activement aux prochaines étapes. Il a ainsi réaffirmé le soutien des deux chambres au roi Mohammed VI et leur engagement à assumer pleinement leurs missions constitutionnelles, législatives, de contrôle et de diplomatie parlementaire, au service des intérêts supérieurs du Royaume.

Le président de la Chambre des représentants a enfin appelé à transformer le consensus national autour de la question du Sahara en un «acquis institutionnel durable», tout en accompagnant le développement des provinces du Sud et le renforcement de leur rayonnement économique, social et culturel, qu’il a présenté comme une traduction concrète de la souveraineté nationale.