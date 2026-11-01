Politique

Sahara marocain: l’ANME appelle à l’unité du front médiatique

Le bureau exécutif de l'ANME.

Dans un communiqué, l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) appelle à un rassemblement de la presse nationale autour d’une ligne éditoriale qui place les intérêts du Maroc au premier plan, tout en préservant la diversité des opinions sur les moyens de les défendre.

Par La Rédaction
Le 01/11/2026 à 16h41

L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) appelle les professionnels de la presse à faire preuve de responsabilité et à renforcer leur mobilisation à la faveur des derniers développements de la question du Sahara marocain.

Dans un communiqué rendu public dimanche 1er novembre à Casablanca, son bureau exécutif a salué le communiqué du Cabinet royal du vendredi 30 octobre 2026, relatif aux évolutions récentes de la question de l’intégrité territoriale du Royaume. L’association y voit un nouveau signe de la dynamique favorable au Maroc dans la défense de sa cause nationale.

Pour un traitement médiatique qui préserve les intérêts du Royaume

L’ANME exprime, à cette occasion, ses remerciements au roi Mohammed VI, dans un contexte qu’elle qualifie de moment national important, appelant les médias marocains à être à la hauteur des enjeux.

Pour l’association, la conjoncture actuelle impose un traitement médiatique qui préserve les intérêts du Royaume, déjoue les tentatives de ses adversaires et contribue à donner l’exemple d’un journalisme professionnel. Elle pointe, dans ce cadre, les campagnes menées contre le Maroc par des médias de pays voisins, qu’elle estime guidées par des considérations étrangères aux exigences de la profession journalistique.

Lire aussi : Roi Mohammed VI: la fin du mandat de la Minurso clôture définitivement le dossier du Sahara à l’ONU

L’association plaide ainsi pour un rapprochement entre les composantes du paysage médiatique national et les citoyens, autour d’un socle éditorial commun fondé sur la défense des intérêts du pays, sans pour autant remettre en cause la pluralité des points de vue quant aux modalités de cette défense.

Au-delà de la question nationale, l’ANME met également l’accent sur les défis auxquels la presse marocaine doit faire face. Elle estime que les journalistes et les entreprises de presse sont appelés à accompagner les avancées diplomatiques et nationales du Royaume par des progrès professionnels à la hauteur des attentes.

«L’heure du sérieux médiatique a sonné»

«L’heure du sérieux médiatique a sonné», souligne l’association, qui appelle les professionnels des médias à constituer un véritable soutien aux militaires qui veillent à la sécurité des frontières ainsi qu’aux responsables politiques engagés dans les batailles diplomatiques, sous la conduite du roi Mohammed VI.

Pour l’ANME, la consolidation de cette mobilisation médiatique passe nécessairement par le respect des règles déontologiques, des usages et des lois encadrant la profession, avec la primauté de l’intérêt national. Un appel qui se veut également une invitation à faire de la qualité du travail journalistique un prolongement des succès diplomatiques et politiques du Maroc.

Par La Rédaction
Le 01/11/2026 à 16h41
#Presse#Maroc#ANME#Sahara marocain

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