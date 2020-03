Nasser Bourita et son homologue libérien, Gbehzohngar Findley, vendredi 6 mars à Rabat.

© Copyright : DR

Ainsi qu'annoncé vendredi 6 mars 2020 par le ministre marocain des Affaires étrangères, le Libéria concrétise l’ouverture de son consulat à Dakhla, dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, ce jeudi 12 mars.

L'ouverture de cette représentation diplomatique de la République du Libéria avait officiellement été annoncée vendredi 6 mars dernier, par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

La représentation officielle de Monrovia dans le Sahara marocain, qui sera un consulat, à Dakhla, est désormais actée: le Libéria vient de s’ajouter, ce jeudi 12 mars, à la liste de plus en plus étendue des pays (ils sont aujourd'hui 9) qui ouvrent des représentations diplomatiques et consulaires dans le Sahara marocain.

La cérémonie officielle d'ouverture de cette représentation diplomatique sera présidée par Nasser Bourita et son homologue libérien, Gbehzohngar Findley.

"Nous avons l'intention d'améliorer nos relations avec le Maroc, et d'étendre nos services dans de nouvelles régions du Royaume", avait affirmé, la semaine dernière, le chef de la diplomatie libérienne au cours d'une conférence de presse à Rabat, à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères marocain.



Cette décision permettra de promouvoir les relations bilatérales marocco-libériennes, établies de longue date entre le Libéria et le Maroc, avait affirmé le chef de la diplomatie libérienne.

"Dès la semaine prochaine, toutes les formalités seront effectuées et je reviendrai pour l'ouverture du consulat", avait-t-il assuré. Chose promise...

"Le Libéria a toujours été un soutien fiable du Maroc dans tous ses combats diplomatiques visant à préserver son intégrité territoriale", avait, à son tour, affirmé Nasser Bourita.