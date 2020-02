© Copyright : Le360

Laâyoune, principale ville des provinces sahariennes marocaines, connaît, depuis décembre 2019, une offensive diplomatique qui s’est matérialisée par l’ouverture jusqu’à présent de six consulats africains, le dernier étant celui du Burundi. Tour d’horizon en images.

Vendredi, les ministres des Affaires étrangères du Maroc et du Burundi, respectivement Nasser Bourita et Ezechiel Nibigira, ont coupé le ruban inaugural de ce consulat situé dans le quartier diplomatique de la ville qui abrite déjà, les représentations consulaires des îles Comores, du Gabon, de Sao Tomé-et-Principe, de la République centrafricaine et de la Côte d’Ivoire.

De leur côté, la Gambie et la Guinée (Conakry) ont ouvert des missions consulaires à Dakhla, la perle du Sahara marocain. Les détails.