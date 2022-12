© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoUne délégation de sénateurs français a fait escale, ce vendredi 2 décembre 2022, à Rabat avant de s’envoler à destination de Laayoune, chef-lieu du nord des provinces sahariennes.

Composée de quatre sénateurs (dont un issu groupe communiste, et une du groupe socialiste, écologiste), la délégation de sénateurs français a été reçue, aujourd’hui vendredi 2 décembre, à la Chambre des conseillers par le président Enaam Miyara et le président du Groupe parlementaire d’amitié Maroc-France Mohamed Zidouh. Auparavant, la délégation avait rencontré le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Cette délégation se rendra, dans la soirée de ce vendredi, à Laâyoune, a affirmé Mohamed Zidouh pour «s’enquérir de visu du niveau de développement socio-économique réalisé dans les provinces sahariennes grâce aux orientations du roi Mohammed VI».

C’est la première fois que des élus du parti communiste français visitent les provinces sahariennes dans le cadre de la diplomatie parlementaire.

A ce propos, le président du Groupe d’amitié Maroc-France a insisté sur le rôle important que revêt la diplomatie parlementaire pour consolider les liens entre les deux pays, proposant une continuité de la mission de la diplomatie parallèle et ce, «en dépit des crises qui peuvent surgir», allusion faite au froid qui marque actuellement les relations politiques entre la France et le Maroc.

A Laâyoune, la délégation des quatre sénateurs visitera une série d’infrastructures socio-économiques avant de tenir des séances de travail avec les autorités locales.