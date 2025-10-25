Retour en images sur l’exercice amphibie maroco-américain à Al Hoceïma

Sur Facebook, les Forces armées royales ont publié une vidéo retraçant les moments forts d’un exercice mené par le 1er bataillon de la Marine royale et l’unité Fasteur spécialisée dans la lutte contre le terrorisme relevant des Marines américains.

Selon le colonel Anwar Bounasser, cet exercice s’inscrit dans le cadre d’une coopération militaire étroite entre le Maroc et les États-Unis. «Son objectif est de renforcer la coordination et l’interopérabilité entre les forces des deux pays, en particulier entre l’unité amphibie du 1er bataillon de la Marine royale et l’unité Fasteur spécialisée dans la lutte contre le terrorisme relevant des Marines américains», affirme-t-il.

Il s’agit d’un entraînement sur le terrain mettant principalement l’accent sur la pratique, le développement des compétences et l’application concrète des connaissances et savoir-faire.

«Les activités programmées visent à atteindre des objectifs précis tels que le développement des capacités de planification des opérations amphibies, la maîtrise des techniques et procédures de défense et d’interdiction de débarquement, ainsi que le combat en zones urbaines et en espaces clos», détaille-t-il.

De son côté, le commandant Michael Angelo Kozman note que «ces entraînements ont été d’excellente qualité, menés avec des partenaires attentifs et efficaces, permettant de garantir des exercices réalistes et exigeants, contribuant à la sécurisation de la zone d’entraînement».

Sur une période de 12 jours, ces manœuvres ont permis aux participants d’acquérir de nouvelles techniques et compétences aux côtés des forces américaines. Le programme a également comporté des modules théoriques sur les armements modernes et des formations techniques sur les premiers secours et la prise en charge des blessés en conditions de combat difficiles, comme le signale Zakaria Kariti. L’exercice s’est conclu par une opération amphibie appliquée, mettant en pratique les connaissances acquises conjointement.