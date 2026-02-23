Retour en images sur la participation de la frégate Mohammed VI à l’exercice militaire ORION 26

Dans un communiqué, l’ambassade de France au Maroc annonce que la frégate multi-missions Mohammed VI a participé à la deuxième phase d’ORION 26.

Selon le ministère français des Armées et des Anciens combattants, ORION signifie: Opération de grande envergure pour des armées Résilientes, Intéropérables, Orientées vers le combat de haute intensité et Novatrices. Il s’agit de manœuvres qui ont pour «objectif de préparer les armées aux situations les plus complexes et dans des environnements hybrides et contestés».

Lors de la participation de la frégate multi-missions Mohammed VI à l’exercice militaire ORION 26.

Intégrée à l’escorte du porte-avions, la frégate Mohammed VI a participé «durant une quinzaine de jours à une série d’exercices en Méditerranée puis en Atlantique qui ont permis à l’ensemble de la flotte de s’entraîner au combat dans des conditions météorologiques sévères», apprend-on de l’ambassade de France au Maroc.

Cet exercice vise à entraîner les forces armées à planifier et conduire des opérations dans tous les milieux (terre, mer, air, cyber, espace et informationnel), «dans un contexte de haute intensité». Il permet aussi de tester la coordination entre les différents acteurs de la défense et d’améliorer la capacité à protéger le territoire et la population.

Ces manœuvres cherchent également à renforcer l’interopérabilité entre alliés et à expérimenter de nouvelles technologies militaires comme les drones, l’Intelligence artificielle et les moyens de brouillage.

Selon l’ambassade de France, «l’intégration de la FREMM Mohammed VI dans ces séquences opérationnelles au même niveau que les partenaires européens, démontre le niveau de confiance que se portent les deux marines et la vitalité de la coopération bilatérale militaire franco-marocaine».

Outre le Maroc et la France, cet exercice réunit une large coalition de partenaires comprenant l’Allemagne, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, l’Estonie, les États-Unis, la Croatie, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Japon, la Norvège, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, le Royaume-Uni, Singapour et la Suisse.