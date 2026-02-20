Renouveau libéral et avenir: Renew Europe choisit Rabat pour son sommet annuel

Du 7 au 9 avril 2026, Rabat deviendra la capitale du dialogue libéral en accueillant la conférence annuelle RENEWPAC Summit 2026 du groupe politique Renew Europe. Placée sous le thème ambitieux «Résilience et Renouveau: construire des partenariats libéraux dans un monde multipolaire», cette rencontre stratégique marque une étape majeure dans l’approfondissement des relations politiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Organisé en partenariat avec le Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), l’événement témoigne de la confiance accordée au Maroc comme plateforme de dialogue, de stabilité et d’innovation politique en Afrique. Le choix de Rabat n’est pas anodin: il consacre le rôle du Royaume en tant qu’acteur central dans la structuration d’une coopération libérale africaine en pleine consolidation.

Dans un monde traversé par les recompositions géopolitiques, les tensions sécuritaires et les transitions économiques accélérées, RENEWPAC 2026 entend dépasser les déclarations de principe pour proposer des solutions concrètes. Gouvernance démocratique, transformation économique, sécurité, engagement des jeunes, résilience climatique: autant de défis structurants qui seront au cœur des échanges entre responsables politiques, parlementaires, experts et jeunes leaders venus d’Afrique et d’Europe.

Fidèle à l’esprit des précédents sommets RENEWPAC, l’édition de Rabat combinera débats de haut niveau, formats interactifs et espaces de réseautage. L’objectif est de favoriser une circulation libre des idées, encourager les synergies intergénérationnelles et régionales, et faire émerger des partenariats durables ancrés dans des valeurs communes de liberté, d’innovation et de responsabilité.

Le Maroc, carrefour du dialogue euro-africain

En accueillant cette conférence d’envergure, le Maroc confirme son positionnement comme passerelle stratégique entre l’Afrique et l’Europe. Sous l’impulsion de ses réformes institutionnelles et de son engagement constant en faveur du dialogue Sud-Sud et Nord-Sud, le Royaume est un partenaire crédible et stable dans un environnement international incertain.

La co-organisation avec le PAM laisse entrevoir une montée en puissance des forces politiques marocaines, capables de fédérer autour d’elles des acteurs influents du Parlement européen et de la famille libérale internationale.

RENEWPAC 2026 ne se limite pas à un forum de discussions. Il ambitionne de consolider la confiance politique, d’encourager l’émergence d’une nouvelle génération de leaders et de renforcer les passerelles institutionnelles entre l’Afrique et l’Europe. À Rabat, il s’agira de transformer les convergences d’idées en coopérations opérationnelles.