Sur Hautes Instructions Royales, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a représenté le roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, tenue jeudi à Malabo.

Dans un communiqué, la Chambre des représentants indique que Rachid Talbi Alami a été reçu par le président de la République de Guinée équatoriale, qui a souligné que les deux pays sont liés par des relations d’amitié historiques, étroites et multidimensionnelles.

Le président de la Chambre des représentants a également rencontré des responsables gouvernementaux de la République de Guinée équatoriale. Il a notamment eu des entretiens avec le vice-président de la République, et des membres du gouvernement, à savoir le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, le secrétaire d’Etat aux Affaires publiques et le ministre de la Justice.

Il s’est également entretenu avec les présidents du Parlement de ce pays, précise la même source.

La cérémonie d'investiture a également été l'occasion pour Rachid Talbi Alami de discuter et de tenir des réunions avec de nombreux dirigeants de pays et chefs de gouvernements et d'institutions législatives, en particulier les présidents du Congo-Brazzaville, du Burundi, d'Afrique centrale, de Sao Tomé-et-Principe, le Premier ministre nigérian, le président du Parlement des Comores, le conseiller du président égyptien et les délégations du Qatar et du Royaume d'Arabie saoudite.

Etait également présent lors de cette cérémonie d’investiture l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume en Guinée équatoriale, Ghallam Michane.