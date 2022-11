© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, à l'occasion de sa réélection en tant que président de la République de Guinée Équatoriale.

Dans ce message, le Souverain a exprimé au président de Guinée Equatoriale ses chaleureuses félicitations et ses vœux les plus sincères de succès dans sa haute fonction au service du peuple équato-guinéen frère, saluant la confiance renouvelée en sa personne pour servir son peuple et réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, le Souverain a assuré Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de sa détermination à continuer à oeuvrer de concert avec lui pour consolider les liens de fraternité africaine ainsi que la coopération fructueuse unissant les deux pays et pour la renforcer davantage, afin d'englober différents domaines, pour l'intérêt des deux peuples frères, en contribution au développement, à la stabilité et à l'unité du continent africain.