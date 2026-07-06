Outrage au drapeau marocain et agressions de supporters en France: l’ambassade porte plainte contre des individus d’origine algérienne

Dans un communiqué, l’ambassade du Maroc en France indique qu’elle «condamne avec la plus grande fermeté les incidents graves et indignes survenus dans la soirée du 4 juillet 2026 dans le quartier des Quatre-Chemins, à Aubervilliers, à l’issue de la rencontre de football entre le Maroc et le Canada, dans le cadre de la Coupe du monde 2026».

Les images ne laissent place à aucune interprétation. Elles montrent clairement les auteurs des violences en train de commettre leurs actes. «Plusieurs éléments, documentés et authentifiés, montrent le drapeau du Royaume du Maroc arrachés, brûlé et déchiré publiquement par des individus scandant des slogans indiquant leur origine algérienne», fait-on savoir. Pour l’ambassade, il s’agit d’un «outrage inacceptable» et d’une «atteinte grave à un symbole officiel de souveraineté et d’unité nationales».

La représentation diplomatique affirme que ce geste «est de nature à heurter profondément les ressortissants marocains installés en France, les Franco-Marocains et l’ensemble des personnes attachées aux valeurs de respect, de dignité et de coexistence». Elle ajoute que «rien ne saurait justifier cet acte, qui procède d’une volonté délibérée de provoquer, d’attiser la haine et de troubler l’ordre public».

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Les auteurs des débordements ne se sont pas arrêtés à l’outrage au drapeau. Les enregistrements révèlent d’autres actes tout aussi répréhensibles dans les minutes qui ont suivi. «D’autres documents-vidéos montrent que des femmes arborant le maillot de l’équipe marocaine de football, accompagnées d’enfants en bas âge, ont été victimes d’agressions verbales et de tentatives d’intimidation par les mêmes individus», précise la même source.

C’est pourquoi l’ambassade du Maroc en France «a saisi les autorités françaises compétentes et déposé une plainte afin que les auteurs de ces faits répondent de leurs actes, conformément à la loi». Elle les remercie d’ailleurs pour leur écoute attentive et leur mobilisation et «réaffirme son attachement à la préservation de l’ordre public, à la stricte observation des lois de la République française et au respect dû aux symboles de tout pays».

L’ambassade tient à réaffirmer «le sens des responsabilités dont font preuve les Marocaines et les Marocains installés sur le territoire français», qui «restent fidèles aux valeurs de respect et de fraternité qui caractérisent l’amitié entre le Maroc et la France».

«Les célébrations sportives doivent demeurer des moments de joie, de rassemblement et de respect mutuel. Elles ne sauraient en aucun cas être instrumentalisées et manipulées ou servir de prétexte à des insultes, provocations, violences verbales, dégradations ou comportements de haine visant une communauté, une nationalité ou les symboles d’un État», conclut l’ambassade.