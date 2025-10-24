Politique

Officiel. La Fatwa sur la Zakat mise en ligne

Au marché de gros des céréales de Casablanca. (A.Et-Tahiry/Le360)

La Fatwa sur la Zakat a été mise en ligne, ce vendredi 24 octobre, sur le site du Conseil supérieur des oulémas ainsi que sur le portail du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Par La Rédaction
Le 24/10/2025 à 14h50

Le texte officiel de la fatwa relative à la zakat est désormais accessible au public. Il peut être consulté sur le portail du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Le 22 octobre dernier, un communiqué du Conseil supérieur des oulémas rappelait que «Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, a bien voulu adresser une Lettre au Conseil Supérieur des Oulémas à l’occasion de la commémoration de Aid Al Mawlid Annabaoui Acharif et de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Sidna Mohammed, que la Prière et la Paix soient sur Lui, en date du 10 septembre 2025, dans laquelle le Souverain a ordonné au Conseil d’émettre une Fatwa exhaustive au sujet de la Zakat».

En application des hautes directives royales et en exécution de la teneur de la lettre royale, le Conseil supérieur des oulémas a confié à l’instance chargée de la Fatwa d’élaborer une Fatwa, laquelle a été approuvée par le Conseil avant d’être soumise à la haute appréciation royale en date du 6 octobre 2025, indiquait le communiqué.

#Zakat al-Fitr#Roi Mohammed VI#Ministère des Habous et des Affaires islamiques

