Nouveaux rebondissements dans le processus d’extradition du président du Raja de Casablanca, Mohamed Boudrika

Mohamed Boudrika, président du Raja de Casablanca, et président révoqué du Conseil d’arrondissement de Mers Sultan, à Casablanca.. DR

«Contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux, laissant entendre que les autorités judiciaires allemandes auraient décidé de l’acquittement de l’ancien président du Raja de Casablanca, Mohamed Boudrika, des faits ont été retenus contre lui», affirment des sources concordantes interrogées par Al Akhbar de ce jeudi 22 août 2024 , qui expliquent que «le mis en cause est toujours entre les mains de la justice allemande».

Selon le quotidien, Mohamed «Boudrika est toujours en détention sur ordre du parquet général de Hambourg en Allemagne, sous un mandat d’extradition».

Les interlocuteurs d’Al Akhbar expliquent que «le retard accusé dans le processus d’extradition du mis en cause vers le Maroc serait dû à la demande de son avocat allemand, qui a demandé un délai aux autorités judiciaires allemandes, afin d’apporter des documents et de déposer des requêtes devant la justice de Hambourg».

Selon les mêmes sources, «l’avocat allemand de Mohamed Boudrika a déposé des désistements relatifs à des chèques sans provisions que son client avait auparavant émis, pour obtenir l’abandon des poursuites pour ces faits».

Ces interlocuteurs précisent que «l’avocat allemand n’a pas réussi à convaincre la justice compétente allemande, et apporter des documents et des preuves afin que les poursuites enclenchées à l’encontre son client dans d’autres affaires relatives à de lourds dossiers soient abandonnées. Celles-ci seraient à l’origine de son arrestation à l’aéroport de Hambourg, en juillet dernier».

Malgré la rareté des informations due au mutisme des autorités compétentes des deux pays, qui n’ont rendu public aucun communiqué à ce propos, les interlocuteurs d’Al Akhbar ont indiqué que «l’ancien président du Raja de Casablanca, Mohamed Boudrika, et ses avocats, sont entrés dans une course contre la montre en vue de trouver des solutions et de retarder son processus d’extradition vers le Maroc».

