Nasser Bourita représente le Roi au 11ème Sommet de l’OEACP à Malabo

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le Royaume du Maroc participe à ce Sommet en tant qu’Invité d’honneur, une distinction qui consacre la place centrale du Royaume sous la conduite du Roi, dans la coopération Sud-Sud, ainsi que la pertinence de l’engagement actif et constant du Royaume aux côtés de ses partenaires africains, caribéens et pacifiques.

Ce 11ème sommet, qui se tient sous le thème «une OEACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation», coïncide avec le cinquantième anniversaire de ce groupement.

La distinction du Maroc à cette importante réunion marque la reconnaissance de la pertinence de la vision royale en faveur d’une coopération Sud-Sud agissante et solidaire, une vision qui fait du Royaume un acteur incontournable dans les trois régions que sont l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique.