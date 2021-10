Mohammed Sadiki, nouveau ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Mohammed Sadiki, du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été nommé aujourd’hui, jeudi 7 octobre 2021, par le Souverain à la tête du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Mohammed Sadiki connaît déjà ce département pour avoir été nommé secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, en 2013. Un poste qui lui a permis de devenir l'homme de confiance de Aziz Akhannouch.

Il est ingénieur d’Etat en agronomie et titulaire d’un doctorat d’Etat en sciences agronomiques et d’un PhD (doctorat en philosophie) de l’Université du Minnesota (USA).

Agronome, généticien de formation et porteur de plusieurs diplômes, Mohammed Sadiki a débuté sa carrière en 1984 comme enseignant-chercheur à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II.

Il devient en 2005 directeur de la recherche scientifique et de la formation doctorale et ce, jusqu’en 2009. Il était en en parallèle chargé de la direction des affaires administratives pendant plus d’une année (2007-2008).

Originaire de Berkane et né en 1957, Mohammed Sadiki est expert auprès de l’Institut international des ressources génétiques des plantes (IPGRI - Rome, Italie) depuis 2000 et auprès de l’Agence nationale de la recherche française (ANR- Paris, France) depuis 2010.