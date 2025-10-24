Ministère de la Santé: des limogeages et trente postes de directeur à pourvoir

Le siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat.. Adil_Gadrouz

Nouria Saïdi a été démise de ses fonctions de directrice régionale de la Santé et de la Protection sociale pour la région Rabat-Salé-Kénitra. Elle occupait ce poste depuis 2021, ayant succédé à Abdelmoula Boumaîzate, qui dirige actuellement la région de Casablanca-Settat.

Dans une déclaration au quotidien Assabah, qui aborde ce sujet dans son édition du week-end des 25 et 26 octobre, Dr Saïdi a confirmé l’information, en précisant qu’il ne s’agit pas d’une révocation, mais d’une fin de fonction après quatre ans d’exercice au poste.

«La décision signée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le 23 octobre, indique une fin de fonction et non pas une suspension ou une révocation», a-t-elle souligné. Et de préciser que la décision en question n’a aucune relation avec le rapport de l’Inspection générale du ministère ayant relevé des dysfonctionnements.

Le quotidien rapporte que, selon des sources syndicales, la décision du ministre de la Santé et de la Protection sociale met fin à une période de quatre ans (2021-2025) jugée «mauvaise» au sein de cette direction régionale.

Les mêmes sources indiquent que «la décision du ministre aurait été motivée par le rendement insuffisant de la directrice et sa mauvaise gestion du secteur, en plus de ses relations tendues avec les syndicats et la mauvaise gestion de l’Institut de formation des métiers de santé qu’elle aurait transformé en propriété privée».

D’ailleurs, rappelle le quotidien, le bureau provincial de Salé, relevant de la Fédération nationale de la Santé, affilié à l’Union générale des travailleurs au Maroc (UGTM), avait appelé les autorités compétentes à mettre fin à ses fonctions, en raison de son rendement insuffisant et de son style de gestion, provoquant des crises qui menaçaient la stabilité des services de santé au niveau de la région.

Selon des sources ministérielles proches, cette révocation s’inscrit dans la continuité des actions du ministre Amine Tahraoui, qui a déjà démis de leurs fonctions la directrice régionale de Souss-Massa et le directeur de l’hôpital Hassan II d’Agadir. Ces sources précisent que le ministre prévoit de lancer un vaste mouvement de restructuration en ouvrant les candidatures pour pourvoir trente postes de direction.