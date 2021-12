© Copyright : DR

Le Roi Mohammed VI a adressé des messages de remerciements et de gratitude à à plusieurs chefs d’État du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour leur soutien clair à la marocanité du Sahara.

«Il m’est agréable de renouveler le contact avec vous pour vous exprimer les sincères sentiments d’amitié que je voue à votre honorable personne, ainsi que les prières au Tout-Puissant pour perpétuer sur vous les bienfaits de santé, du bonheur, de prospérité et de longue vie», lit-on dans un message du Roi Mohammed VI au Roi Salmane Ibn Abdulaziz Al-Saoud, Souverain d’Arabie saoudite.

Le Souverain affirme avoir suivi avec intérêt et considération le soutien franc et sans équivoque à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume, exprimé par le Roi Salmane, aux côtés de leurs Majestés et Altesses les dirigeants des pays du Golfe, lors de la 42e session du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe, tenue à Ryad sous la sage présidence du Royaume frère d’Arabie saoudite.

«Cette position ne vous est pas étrangère, ni à votre pays frère auquel nous sommes unis par des liens solides, des relations de partenariat distinguées et une solidarité permanente», souligne le message royal, ajoutant que le Maroc a toujours considéré la sécurité et la stabilité des pays du Golfe arabe comme partie intégrante de sa sécurité et que toute atteinte à ces pays constitue une atteinte au Royaume.

Le Roi Mohammed VI a adressé également un message de remerciements et de gratitude au Sultan Haitham Ben Tarek ben Taimur, Sultan d'Oman, pour le soutien ferme de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume.

«Il m'est agréable de reprendre contact avec votre Majesté pour vous exprimer ma profonde considération et ma gratitude pour ce que vous avez exprimé, avec mes frères leurs Majestés et Altesses, dirigeants des États du Golfe, en soutien ferme au Sahara marocain et en appui total à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc», lors de la 42e session du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe (CCG) tenue à Ryad, souligne le message royal.

Le Souverain a aussi exprimé ses remerciements au Sultan Haitham Ben Tarek «pour ce soutien noble qui n'est pas étranger à votre honorable pays, qui entretient avec le Royaume du Maroc des relations fraternelles profondément enracinées, fondées sur la solidarité, la coopération et le respect mutuel».

Le souverain a de même adressé un message de remerciements et de gratitude à l'Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, pour le soutien clair et fort de son pays à la marocanité du Sahara.

Dans ce message, le Souverain exprime à Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani ses sentiments d’estime et sa grande satisfaction des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle unissant le Roi Mohammed VI et l'Émir du Qatar, ainsi que les deux familles, et des relations de coopération constructive et de solidarité agissante liant les deux peuples frères.

Le Souverain se dit fier de présenter à Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani les sincères sentiments de remerciement et de reconnaissance «pour le soutien clair et fort que vous avez exprimé, aux côtés de mes frères leurs Majestés et Altesses les dirigeants du pays du Golf, à la marocanité du Sahara et l’appui entier et continu pour que le Maroc récupère ses provinces du Sud».

Un autre message de remerciements et de gratitude a été adressé par le souverain au Roi de Bahrein, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa.

«Il m'est agréable de renouveler le contact avec votre Majesté pour vous faire part de mes remerciements et mes sincères sentiments de gratitude pour votre honorable personne, réitérant notre profonde fierté des liens de fraternité et d'amitié sincères qui nous lient personnellement ainsi que nos deux familles royales et nos deux peuples frères», souligne le message royal.

«J’ai appris avec grande considération et gratitude la position que vous avez exprimée au même titre que mes frères leurs majestés et altesses, Chefs d’Etat des pays du Golfe, soutenant fermement et sans équivoque la marocanité du Sahara et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, lors de la 42e session du Conseil suprême du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), tenue au Royaume d'Arabie saoudite frère», poursuit le message royal.

Le Souverain a affirmé qu’«Il s’agit là d’une position authentique illustrant l’engagement de votre pays en faveur de la solidarité fraternelle solide à tous les niveaux avec votre deuxième pays, le Maroc, qui considère toujours la stabilité et la sécurité des pays du Golfe comme partie intégrante de sa stabilité et sa sécurité, étant profondément convaincu de notre communauté de destin et de la convergence des points de vue vis-à-vis des différentes questions d'intérêt commun, comme Je l'ai affirmé devant votre Majesté à l’occasion du Sommet Maroc-CCG à Ryad le 20 avril 2016».