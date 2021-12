Riyad: les pays du Conseil de Coopération du Golfe réitèrent leur soutien à la marocanité du Sahara

Le 42e Sommet du Haut Conseil de Coopération du Golfe, le 14 décembre 2021 à Riyad, a réaffirmé dans sa déclaration finale l'importance du partenariat stratégique spécial entre le CCG et le Royaume du Maroc.

© Copyright : @GCCSG / Twitter

Le Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a réitéré ses positions et décisions constantes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Maroc et de son intégrité territoriale.