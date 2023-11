Maroc-Mauritanie: la commission militaire mixte tient sa quatrième réunion à Nouakchott

La réunion de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne a eu lieu hier à Nouakchott. Cette rencontre, la quatrième de son genre, a pour objectif de renforcer la coopération militaire bilatérale dans les différents domaines de formation et d’entrainement conjoints, indique un communiqué de l’État-major général des FAR.

Lors de cette réunion, l’inspecteur général des FAR s’est félicité de l’excellence de la coopération maroco-mauritanienne et de son bilan positif dans le domaine de sécurité et de défense tout en soulignant la nécessité de consolider l’échange d’expérience et d’expertise entre les deux forces armées et contribuer ainsi à la sécurité et la stabilité dans la région.

Cette réunion a également été l’occasion pour les deux parties de programmer conjointement les activités au titre de l’année 2024, souligne la même source.

La coopération militaire entre le Maroc et la République islamique de Mauritanie est régie par un mémorandum d’entente ayant institué la Commission militaire mixte pour la consolidation des relations bilatérales dans le domaine de la défense, conclut le communiqué.