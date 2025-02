Maroc-Kenya: le Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra scelle un partenariat avec le gouvernement du comté de Mandera

Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud et la consolidation des relations entre le Maroc et les pays africains. Il a été paraphé par le président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid et le gouverneur du comté de Mandera, Mohamed Adan Khalifa.

L’accord définit un cadre de coopération dans les domaines de la gestion de l’eau, des énergies renouvelables, du tourisme, de l’agriculture et de la pêche maritime.

D’autres domaines prioritaires pourraient être identifiés, concernant notamment l’exploration des eaux souterraines et le forage de puits, la construction de barrages et de lacs collinaires et les projets relatifs au traitement des eaux usées.

En marge de la signature de cet accord-cadre de partenariat, les membres de la délégation kenyane ont suivi un exposé sur la dynamique de développement que connaît la région dans les différents domaines, ainsi que sur les grands projets d’infrastructures.