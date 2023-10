Mairie de Rabat: Asmaa Rhlalou ne compte pas démissionner

Asmaa Rhlalou persiste et signe. Malgré la forte opposition à laquelle elle fait face au sein du Conseil de la ville de Rabat, opposition renforcée par les élus de son propre parti et de la majorité, la maire reste déterminée à se maintenir à son poste à la tête du conseil communal de Rabat. Elle ne rate plus aucune occasion pour le rappeler, comme ce fut le cas lors d’une récente réunion avec les représentants des fonctionnaires de la ville.

C’est Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du lundi 30 octobre, expliquant que la maire de Rabat s’est entretenue il y a quelques jours avec les représentants des fonctionnaires pour discuter de la polémique autour de la rémunération des agents pour les fonctions à risque. Sur ce point, le journal rappelle que la maire avait décidé auparavant de réduire le nombre des fonctionnaires qui peuvent prétendre à cette rémunération. Ce qui a poussé une représentation syndicale à organiser des sit-in de protestations. Et pour désamorcer la situation, la présidente du Conseil de la ville s’est réunie avec des représentants des fonctionnaires.

Profitant de l’occasion, Asmaa Rhlalou a réaffirmé son intention de se maintenir à la mairie de la capitale. Une position déjà rappelée par la maire auparavant et ce durant une autre réunion consacrée au budget de la mairie pour l’année 2024, lorsqu’elle a déclaré qu’elle allait rester maire malgré les «coups bas» qu’elle a reçus.

Pour Al Akhbar, Asmaa Rhlalou ne fait finalement que maintenir la position qu’elle a déjà exprimée auparavant lors d’une réunion de crise avec des leaders de son parti, le RNI. Elle y avait nié toute intention de présenter sa démission, et qu’au contraire elle était toujours toute aussi motivée pour mener à bien sa mission à la mairie. Elle l’a d’ailleurs annoncé elle-même lors d’un communiqué publié sur les réseaux sociaux, où elle s’était aussi prise aux élus de son parti au sein du Conseil de la ville qu’elle a accusé de provoquer des agitations et des perturbations.

Pour rappel, pas moins de 17 du RNI à la mairie de Rabat avaient décidé de choisir un nouveau chef de leur groupement, après être entrés en conflit avec la maire qu’ils accusent de prendre individuellement des décisions sans conservations. Ils l’accusent aussi de manque de communication. Pour ces derniers, l’approche adoptée par la maire ne faisait que marginaliser les élus du parti, et ont considéré que le départ de celle-ci était inéluctable.