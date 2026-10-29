L’inspecteur général des FAR reçoit le nouveau commandant de la Minurso

Le général de division Jawwad Ahmed, nouveau commandant de la force de la Mission des Nations unies dans les provinces Sud du Royaume, a été reçu, ce jeudi au siège de l’état-major de la zone Sud à Agadir, par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud.
Lors de cette rencontre, qui a été l’occasion d’échanger sur les activités de la mission, les deux responsables se sont félicités de la coordination dans les domaines opérationnel, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales.