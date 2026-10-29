L’inspecteur général des FAR reçoit le nouveau commandant de la Minurso

Le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, et le nouveau commandant de la Minurso, le général de division Jawwad Ahmed, jeudi 29 octobre 2026 à Agadir.

Le général de division Jawwad Ahmed, nouveau commandant de la force de la Mission des Nations unies dans les provinces Sud du Royaume, a été reçu, ce jeudi au siège de l’état-major de la zone Sud à Agadir, par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud.

استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، اللواء جواد أحمد، القائد الجديد لقوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. pic.twitter.com/3I2kntCMhK — FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) October 29, 2026

Lors de cette rencontre, qui a été l’occasion d’échanger sur les activités de la mission, les deux responsables se sont félicités de la coordination dans les domaines opérationnel, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales.