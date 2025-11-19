Les inspecteurs du travail proches d’une issue favorable à leurs revendications

Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, a annoncé une avancée décisive dans le dossier de la régularisation des inspecteurs du travail, évoquant la mise en œuvre imminente de leur statut et la satisfaction de leurs revendications légitimes.

Interpellé le lundi 17 novembre par un député à la Chambre des représentants, le ministre a fait état d’une réunion prévue dans la semaine entre son département et le ministère de l’Économie et des Finances pour statuer définitivement sur ce dossier. Il a exprimé sa ferme volonté d’aboutir aux meilleures solutions pour ces fonctionnaires, affirmant qu’«ils le méritent», rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 20 novembre.

Younes Sekkouri a rappelé que le dialogue sectoriel sur cette question épineuse avait été initié il y a deux ans, un processus qu’il a qualifié d’ardu en raison de l’ampleur des difficultés accumulées. Malgré cet héritage complexe, un accord de principe a pu être conclu avec les syndicats au niveau central, permettant d’inscrire ce dossier à l’agenda du dialogue national.

Le ministre a tenu à rendre un hommage appuyé à cette profession, qu’il a décrite comme «un pilier de l’emploi et le respect des législations du travail» au Maroc. Il a souligné le symbolisme fort de l’année 2025, qui marque le centenaire d’une institution assurant un service public essentiel à travers un réseau de 80 délégations réparties sur l’ensemble du territoire.

Après de multiples concertations, un accord a été scellé en juillet dernier, et une communication officielle a été adressée en ce sens au chef du gouvernement, en sa qualité de superviseur du dialogue social. Les syndicats les plus représentatifs ont été conviés en début de saison parlementaire pour un briefing sur les dernières évolutions transmises à l’Exécutif, note Al Ahdath Al Maghribia.

Reconnaissant que le statut des inspecteurs était resté en suspens sous plusieurs gouvernements successifs, Younes Sekkouri a assuré que l’actuelle équipe exécutive s’est résolument attachée à résoudre le problème dans son fond. Elle a ainsi engagé, il y a deux ans, un dialogue sectoriel exigeant, qui a finalement permis de dégager un consensus et d’inscrire cette réforme à l’ordre du jour du dialogue social au niveau national.