Législatives 2026: l’Istiqlal dévoile son «plan de victoire»

Les principaux partis politiques marocains sont déjà engagés dans une course contre la montre en vue des élections législatives de 2026, qui verront le renouvellement des membres de la première chambre du Parlement.

Dans ce contexte, le Parti de l’Istiqlal (PI) aurait élaboré un plan électoral dont les détails sont tenus dans la plus stricte confidentialité, accessible uniquement aux proches collaborateurs de son secrétaire général, Nizar Baraka, dont son directeur de cabinet, l’inspecteur du parti Mustapha Hanine et quelques autres leaders.

Selon le quotidien Assabah, qui aborde le sujet dans son édition du week-end du 31 mai et 1er juin, «le cercle restreint qui pilote ce plan électoral serait sur le point de boucler la liste des candidats favoris dans les différentes circonscriptions électorales locales et d’autres candidats potentiels qui désirent rallier la Balance dans la perspective de ce scrutin, dont les résultats détermineront le parti qui conduira le gouvernement du Mondial».

Nizar Baraka se montre confiant et serein, affirmant que sa formation politique arrivera en tête des prochaines législatives et dirigera le gouvernement du Mondial. Cet optimisme est partagé par les membres du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, présidé par le docteur Allal el Amraoui, selon les mêmes sources.

Pour atteindre cet objectif, l’appareil organisationnel du PI serait déjà mobilisé dans les régions où les sections locales et provinciales ont tenu leurs congrès, bénéficiant également de l’engagement des responsables provinciaux et de la dynamique des inspecteurs du parti.

Assabah conclut que «le parti de l’Istiqlal persiste et signe au moment où le Rassemblement national des indépendants croit qu’il demeure imbattable dans cette bataille électorale, alors que la coordonnatrice de la direction collégiale du secrétariat général du Parti Authenticité et Modernité, Fatima Ezzahra El Mansouri, aurait rétropédalé, en cessant d’annoncer que le Tracteur remportera les prochaines échéances législatives».