Législatives 2026: la date officielle sera annoncée 90 jours avant le scrutin

Un électeur glisse son bulletin de vote dans une urne. (Photo d'illustration)

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 01/11/2025 à 13h45

VidéoAdopté en Conseil des ministres, le projet de loi organique sur l’élection de la Chambre des représentants prévoit que la date des législatives de septembre 2026 sera arrêtée par décret et annoncée 90 jours avant le vote. Le texte fixe aussi à 45 jours le délai de convocation pour une partielle, un allongement salué comme un gage de transparence et de sincérité du processus.

La date précise du prochain scrutin législatif devrait être annoncée par décret dans un délai de 90 jours avant les élections de septembre 2026, conformément au projet de loi organique relatif à l’élection de la prochaine Chambre des représentants, a-t-on appris de source sûre.

«Le projet de loi, adopté lors du récent Conseil des ministres présidé par le Roi, stipule que le jour officiel du scrutin sera connu 90 jours avant sa tenue», a indiqué Azzouz Senhaji, membre du Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Selon lui, cette annonce du jour du scrutin — en principe au mois de septembre — interviendra par décret gouvernemental 90 jours avant la date des législatives, conformément au projet de loi relatif à la composition de la Chambre des représentants. Le même texte, précise Azzouz Senhaji, fixe par ailleurs à 45 jours le délai de convocation pour une élection législative partielle.

Commentant ce nouvel agenda, Azzouz Senhaji estime que l’élargissement du préavis de 45 à 90 jours constitue «une avancée notable, car plus la date est annoncée en amont, mieux elle satisfait les critères universels de transparence et de sincérité du scrutin».

