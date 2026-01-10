Politique

Le Roi souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité

Le roi Mohammed VI prononçant un discours suite à l’adoption du Conseil de sécurité d’une résolution sur le Sahara marocain, le 31 octobre 2025.

Le roi Mohammed VI souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité, a indiqué ce jour le professeur Lahcen Belyamani, médecin personnel du Souverain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/01/2026 à 18h45

Ces douleurs au niveau du bas du dos nécessitent, selon la prescription du médecin personnel du Roi, un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel.

Puisse Dieu préserver le Roi, perpétuer sur lui les bienfaits de la santé.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/01/2026 à 18h45
#le Roi Mohammed VI#Maroc

