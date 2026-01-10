Le Roi souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité

Ces douleurs au niveau du bas du dos nécessitent, selon la prescription du médecin personnel du Roi, un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel.
Puisse Dieu préserver le Roi, perpétuer sur lui les bienfaits de la santé.
