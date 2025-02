Le roi Mohammed VI impulse une nouvelle stratégie africaine pour le Maroc, selon l’universitaire Jérôme Besnard

L’universitaire et essayiste français Jérôme Besnard.

Dans une tribune publiée sur l’hebdomadaire français Valeurs Actuelles, l’universitaire et essayiste français Jérôme Besnard met en avant la stratégie africaine impulsée par le roi Mohammed VI, qui «comprend un renouveau des liens culturels, religieux et économiques avec l’Afrique de l’Ouest depuis 25 ans, où les entreprises marocaines ont solidement pris pied».

Un autre pilier de cette stratégie, poursuit le professeur de droit à l’université Paris-Cité, «est l’amélioration des infrastructures logistiques. Des projets comme le développement de l’autoroute vers Dakhla, la ligne à grande vitesse vers Kénitra, le plan ferroviaire Maroc 2040 et le port de Dakhla Atlantique visent à renforcer la connectivité».

Lire aussi : L’Afrique constitue une priorité pour le Maroc, selon Nasser Bourita

Dans ce contexte, Jérôme Besnard relève que la France voit désormais dans le Maroc un allié stratégique incontournable dans une logique gagnant-gagnant. Mettant en avant le dynamisme de la diplomatie marocaine, l’universitaire a rappelé les acquis engrangés par le Royaume en termes de soutien à sa souveraineté sur son Sahara, soulignant, dans ce cadre, la position des États-Unis et de la France.

Pour l’universitaire français, le Sahara est un axe majeur de la diplomatie marocaine qui s’inscrit dans une stratégie plus vaste pour faire du Royaume un acteur clé en Afrique et dans le monde arabe, notant que «l’Afrique subsaharienne est une extension naturelle pour le Maroc, grâce à son passé impérial et à sa situation géographique».