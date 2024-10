Rabat: l’Afrique en quête de solutions face à ses défis

Cet évènement, qui se tient du 17 au 19 octobre 2024, s’inscrit dans le cadre de la 2ème édition de la «Semaine Afrique des solutions» (SAS) que l’Université Mohammed V (UM5) organise pour la première fois après les éditions de Paris.

Cette édition se déroule sous le thème «Médias et entrepreneurs, accélérateurs de solutions pour l’atteinte des objectifs de développement durable». Le président de l’UM5, Farid El Bacha, a rappelé lors de l’ouverture de la rencontre que «le Maroc, sous la conduite du Souverain, mène une politique africaine pour que l’Afrique prenne son destin en main, pour que l’Afrique aille vers les possibles, pour une Afrique des solutions».

De son côté, l’ambassadeur de la République de Guinée en France, Senkoun Sylla, s’est dit ravi de participer à cette session appelée à contribuer au développement de l’Afrique. Il a souligné l’importance du rôle du Maroc sur le continent. «Le Maroc reste un exemple d’émergence en Afrique. En se donnant la main, le continent peut apporter de meilleures solutions pour son développement», a-t-il dit.

Pour sa part, Ouafae El Abdelli, avocate au barreau de Toulouse (France) et membre du forum «Semaine de l’Afrique des solutions», a noté que cette édition se déroule sur le sol africain afin d’atteindre des «solutions à 100 % africaines». «Nous sommes ici pour véhiculer les aspects positifs de l’Afrique et pour établir des canaux à travers un journalisme de solutions, car les médias ont un rôle à jouer dans ce secteur», a-t-elle déclaré. En effet, les organisateurs ont décidé de lancer une «École pratique de journalisme des solutions».

Cette édition de la SAS organise plusieurs tables ronde autour notamment du «Maroc, une économie en croissance tournée vers l’Afrique» ou «Médias et entreprises, des accélérateurs de solutions pour des solutions de développement» ou encore «PME TPE: Solutions adaptées pour le commerce international». L’événement de Rabat réunit des porteurs de solutions à différents niveaux autour d’initiatives concrètes qu’elles soient économiques, sociales, écologiques, éducatives ou sanitaires et inspirantes, démontrant la créativité de l’Afrique.

