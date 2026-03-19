Le roi Mohammed VI accomplira la prière de l’Aïd à la mosquée Ahl Fès au Mechouar à Rabat

Voici la traduction du communiqué du Ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie:
«Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que dieu l’assiste, accomplira, vendredi 1er chaoual 1447 de l’Hégire, correspondant au 20 mars 2026, la prière de l’Aïd Al-Fitr béni à la mosquée «Ahl Fès» au Mechouar à Rabat.
La prière de l’Aïd sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 10H00».