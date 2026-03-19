Le roi Mohammed VI accomplira la prière de l’Aïd à la mosquée Ahl Fès au Mechouar à Rabat

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid, du prince Moulay Ahmed et du prince Moulay Ismaïl, lors de la prière de l'Aïd Al-Fitr à la mosquée Ahl Fès, au Mechouar, à Rabat, le 31 mars 2025.

Voici la traduction du communiqué du Ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie:

«Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que dieu l’assiste, accomplira, vendredi 1er chaoual 1447 de l’Hégire, correspondant au 20 mars 2026, la prière de l’Aïd Al-Fitr béni à la mosquée «Ahl Fès» au Mechouar à Rabat.

La prière de l’Aïd sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 10H00».