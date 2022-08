© Copyright : DR

Kiosque360. Face à la campagne haineuse des comptes et faux comptes algériens sur les réseaux sociaux à l’encontre du souverain, les Marocains, d’une seule voix, se sont soulevés pour mettre à nu les mensonges d’une campagne obscène et perverse. Un article du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

«Le roi Mohammed VI est une ligne rouge.» C’est le message que brandissent les Marocains sur les réseaux sociaux dans le cadre d’une vaste campagne visant à défendre l’image du Souverain suite aux attaques d'une grande bassesse dont il fait l’objet sur les mêmes réseaux.

Al Ahdath Al Maghribia fait de ce mouvement le sujet principal de sa Une du vendredi 26 août, rappelant qu’il vise à faire bloc devant les attaques lâches, mensongères et perverses ciblant le roi Mohammed VI. Dans ce cadre, la publication ne manque pas de relever que cette campagne haineuse contre le Souverain est alimentée par des comptes algériens pour le moins suspects sur les réseaux sociaux.

Comme le rappelle la même source, cette nouvelle agression algérienne contre le Maroc survient à la suite de la publication d’une vidéo de 4 secondes montrant le roi Mohammed VI à Paris échanger avec des membres de la communauté marocaine résidente en France. Certains n’ont pas hésité à utiliser ce court passage pour calomnier la personne du roi. Les Marocains, pas dupes des pratiques d’une junte militaire désabusée qui ne semble avoir d’autres priorités que de nuire à l’image de son pays voisin, se sont opposés à cette attaque sur les réseaux sociaux.

Si les attaques algériennes sont fréquentes, cette fois-ci, souligne le journal, leur entreprise touche à la personne du roi, qui est pour les Marocains une ligne rouge à ne pas franchir. C’est ce qui explique cette importante mobilisation.

Al Ahdath Al Maghribia rapporte ainsi quelques-unes des publications avec lesquelles l’entreprise des faux-comptes algériens a été mise à nu. En rappelant la devise du pays, «Allah, Al Watan, Al Malik» (ndlr : Dieu, la patrie, le Roi), un des posts vient souligner qu’on aurait beau tenter de nuire au Maroc en s’attaquant à son roi, les Marocains seront toujours derrière lui. La preuve est ce hashtag: «le roi, une ligne rouge», qui est venu se classer à la tête des trends sur les réseaux sociaux. En taguant leurs publications avec ce hashtag, les Marocains dénoncent les pratiques malsaines, perverses et mensongères de la part des généraux du voisin de l’est.

Avec ce hashtag, les Marocains rappellent également que si le royaume et son souverain font l’objet de pareilles attaques, c’est parce qu’ils sont enviés tant cette communion entre le chef de l’Etat et le peuple est spontanée et naturelle. Chose à laquelle le régime des généraux a, semble-t-il, du mal à s’habituer.