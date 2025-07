Le projet de loi réorganisant le Conseil national de la presse adopté par la Chambre des représentants

La Chambre des représentants a approuvé à la majorité le projet de loi n° 026.25 portant sur la réorganisation du Conseil national de la presse. Le texte a recueilli 87 voix pour, contre 25 voix opposées, sans aucune abstention.

Le texte de loi, tel qu’adopté par la Chambre des représentants, sera transmis à la Chambre des conseillers en vue de son examen au cours du mois de septembre prochain.

Présentant le projet de loi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé que ce projet «n’est pas simplement un nouveau texte législatif, mais constitue une étape charnière dans le processus de modernisation et de développement du paysage médiatique de notre pays et un pilier fondamental pour renforcer l’État de droit et consacrer les principes de bonne gouvernance et de transparence».

Lire aussi : Parlement: le projet de loi réorganisant le Conseil national de la presse adopté en commission

Le ministre a déclaré que «l’autorégulation de la profession journalistique est une garantie de son indépendance et de sa moralisation, et que le Conseil national de la presse n’est pas une simple instance administrative, mais incarne une compréhension profonde selon laquelle la liberté de la presse, consacrée par la Constitution, ne peut être concrétisée que par le biais de mécanismes d’autorégulation».

Il a également souligné que l’objectif de cette autorégulation est de renforcer la liberté de la presse et de consacrer le droit constitutionnel de l’exercer, ajoutant que l’article 28 de la Constitution stipule aussi que l’organisation de la profession journalistique doit se faire selon des bases démocratiques.

Selon le ministre, le projet vise aussi à «combler les vides juridiques, notamment en prévoyant la création d’une commission de supervision chargée de gérer de manière indépendante et autonome le processus électoral et de désignation des journalistes et éditeurs, ainsi qu’à proposer un nouveau système de scrutin, à la demande des professionnels».