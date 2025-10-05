Le prince héritier Moulay El Hassan préside à El Jadida la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles

A son arrivée au Parc d’expositions Mohammed VI, le prince héritier Moulay El Hassan a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, Président de l’Association du Salon du Cheval, avant de passer en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Le prince héritier Moulay El Hassan a été ensuite salué par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Ahmed El Bouari, le Président du Comité national olympique marocain, Fayçal Laâraichi, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, et le gouverneur de la province d’El Jadida, Mhamed Atfaoui.

Le prince héritier Moulay El Hassan a aussi été salué par la présidente de la commune de Haouzia et les membres du Conseil d’administration de l’Association du salon du cheval.

Par la suite, le prince héritier Moulay El Hassan a rejoint la carrière A du Parc d’Expositions Mohammed VI et pris place à la tribune d’honneur d’où Son Altesse Royale a assisté aux épreuves du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, remporté par le cavalier irlandais Tim Brennan montant «Diadema Della Caccia» au terme de la deuxième manche qui a connu la participation de 11 cavaliers représentant 9 pays, à savoir le Maroc, l’Irlande, l’Egypte, le Portugal, les Pays-Bas, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et la Pologne.

Au terme de cette compétition, organisée sous l’égide de la Fédération équestre internationale et de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres, le prince héritier Moulay El Hassan a remis le Grand Prix au vainqueur.

Le prince héritier Moulay El Hassan a également remis les Prix aux quatre cavaliers ayant pris les places suivantes au classement, à savoir dans l’ordre: le Marocain El Ghali Boukaa montant «A Kyss», l’Egyptien Mouda Zeyada montant «If Looks Could Kill O.H», la Portugaise Molly Hughes Bravo montant «Hhs Tokyo» et le Néerlandais Mans Thijssen montant «Joviality».

Le prince héritier Moulay El Hassan a, par la suite, posé pour une photo-souvenir avec les cavaliers primés.

Le Morocco Royal Tour est un événement incontournable du calendrier équestre international. En effet, il s’agit d’un circuit international de saut d’obstacles qui se déroule, en trois étapes dans trois villes différentes : Tétouan (du 18 au 21 septembre), Rabat (du 24 au 28 septembre) et El Jadida (du 02 au 05 octobre).

La 3e étape du 14e Morocco Royal Tour a mis en lice des cavaliers représentant 17 nations, à savoir le Maroc, l’Argentine, le Bahreïn, le Brésil, l’Égypte, la France, la Grande Bretagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Arabie Saoudite, la Suisse, l’Ukraine et les Emirats Arabes Unis.

La 16e édition du Salon du cheval d’El Jadida s’est tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 29 septembre au 05 octobre, sous le thème « Le bien-être du cheval, trait d’union entre les pratiques équestres ».