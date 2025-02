Le président français «très heureux et très fier» d’accueillir le Maroc comme invité d’honneur au Salon de l’agriculture de Paris

Aziz Akhannouch présent aux côtés du président français Emmanuel Macron à l’inauguration officielle du SIA de Paris, le 22 février 2025.. AFP or licensors

«On est très heureux et très fier d’avoir le Maroc comme pays invité d’honneur au Salon de l’agriculture où il est présent avec un stand magnifique», a affirmé M. Macron dans une déclaration à la presse, avant de procéder à l’inauguration du salon en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a également inauguré le pavillon marocain, vitrine de la richesse et de la diversité de l’agriculture nationale.

Pour la première fois depuis sa création, rappelle-t-on, le Salon international de l’agriculture de Paris (22 février-2 mars), met à l’honneur un pays étranger, le Maroc.

«C’est une grande fierté pour notre salon de l’Agriculture et nos agriculteurs aussi d’avoir ce partenariat très fort», a ajouté le président français, rappelant que cette décision intervient à la suite de sa récente visite d’Etat au Maroc, effectuée à l’invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

Au cœur de ce salon organisé au Palais des expositions de la capitale française, le Royaume dispose d’un pavillon de 476 mètres carrés, où sont exposés les produits labellisés du terroir marocain issus du travail des coopératives et des produits agricoles qui reflètent la richesse et la diversité de ce secteur.

Le pavillon national donne à voir également d’autres aspects de l’authenticité et de la spécificité marocaines, à travers des animations culturelles et artistiques, des dégustations de produits et de mets marocains.

Organisée sous le signe «Une fierté française», la 61ème édition du Salon international de l’Agriculture de Paris accueillera plus de 600.000 visiteurs. Quelque 4.000 animaux y sont exposés et 1.000 exposants présents sur une superficie de 16 hectares où sont installés 9 pavillons.

Pour les organisateurs, chaque année, ce rendez-vous unique célèbre la richesse et la diversité de l’agriculture française, tout en offrant un cadre convivial de rencontres et d’échanges.