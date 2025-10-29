Le Paraguay ouvre un consulat général au Sahara

Lors de son entretien, à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre des Relations extérieures de la République du Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, a réaffirmé le plein soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume en 2007, considérée comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour le règlement du différend régional.

À cette occasion, le chef de la diplomatie paraguayenne a annoncé la décision de son pays d’ouvrir prochainement un Consulat général dans les provinces du Sud, en signe d’appui clair à l’intégrité territoriale du Royaume.Cette position s’inscrit dans la continuité du retrait, en 2014, de la reconnaissance de l’entité fantoche par Asunción, ainsi que dans la série de déclarations conjointes et de consultations politiques qui, depuis, ont consolidé le soutien paraguayen à la cause nationale du Maroc.

La décision d’ouverture d’un Consulat général dans les provinces du Sud du Royaume constitue un acte politique fort illustrant la reconnaissance croissante, en Amérique Latine, de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et la solidité des liens d’amitié et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Paraguay.

Le Maroc et le Paraguay ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur dialogue politique et d’approfondir leur coopération bilatérale dans un esprit d’amitié, de confiance et de concertation continue. Nasser Bourita et Rubén Ramírez Lezcano ont salué la dynamique positive qui marque les relations entre les deux pays depuis l’ouverture de leurs Ambassades respectives à Rabat et à Asunción.

Les deux responsables se sont aussi félicités du dialogue politique fluide et régulier établi entre les deux capitales, illustré par la tenue, en juin 2025 à Rabat, de la deuxième Réunion de consultations politiques, qui a permis de définir les grandes orientations du partenariat pour les prochaines années.

Ils ont également souligné leur volonté de maintenir un cadre de concertation politique permanent, couvrant les principaux domaines de coopération bilatérale et multilatérale, et de poursuivre la coordination entre leurs départements respectifs sur les questions d’intérêt commun. Les deux ministres ont, en outre, mis en avant la convergence de leurs positions sur de nombreuses questions internationales, notamment la promotion du multilatéralisme, la prévention des conflits, la coopération Sud-Sud et le développement durable.

Bourita a salué la vision diplomatique du Président Santiago Peña, axée sur la stabilité, la transparence et la coopération régionale, tandis que Ramírez Lezcano a exprimé l’estime de son pays pour le rôle constructif du Maroc dans le renforcement du dialogue inter-régional entre l’Afrique et l’Amérique latine.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la densification des échanges institutionnels et parlementaires, et d’encourager la mise en place de mécanismes conjoints de suivi et de coopération sectorielle, illustrant la maturité d’un partenariat politique fondé sur la confiance, le respect mutuel et la solidarité Sud-Sud.